FIGHTER: Kent-Are Antonsen i duell med Branns tromsøværing Ruben Yttergård Jenssen i kampen på Alfheim som Tromsø vant 2–1. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Kent-Are er Tromsøs «gull-potet»: – Snart mangler jeg bare keeperplassen

FOTBALL 2018-10-07T11:43:56Z

TROMSØ (VG) Han er Tromsø-lagets «altmuligmann». Kent-Are Antonsen (23) har spilt i seks posisjoner. Mot Brann i siste seriekamp var han spiss. Og scoret lynraskt.

Publisert: 07.10.18 13:43

– Snart mangler jeg bare keeperplassen, sier Kent-Are Antonsen.

På spørsmål fra VG hvorfor det er slik, at han har spilt venstreback, midtstopper, høyreback, sentral midtbane, indreløper og spiss for TIL i Eliteserien svarer han med et beskjedent glis.

– Jeg vil tro at det er fordi jeg har et godt fotballhode. At jeg kan bekle ulike roller. Synes for øvrig at jeg har klart meg godt i forsvar, på midtbanen og på topp, sier Antonsen.

I siste serieomgang hjemme mot Brann (2–1) var det utvilsomt en suksess. Han brukte bare 1,17 minutter før han scoret TILs første mål. Og nå har han klare ambisjoner om å bli lagets toppscorer. Med fem fulltreffere er han ett bak det skadeplagede spisstalentet Runar Espejord.

At han har nummer 3 på drakten – og ikke 10 – fnyser han av.

– Snart er jeg toppscorer, og jeg har advart Espejord om at jeg kommer til å gjøre noe med det, sier Antonsen, som har scoret alle fem hjemme på Alfheim i år.

Sesongens første bortemål kommer kanskje mot Kristiansund søndag for et TIL-lag som har opplevd fryktelig formsvikt i høst med bare syv poeng på de ni siste seriekampene. Seieren mot gulljagende Brann var muligens vendepunktet.

Antonsen fra tettstedet Storsteinnes i Balsfjord – samme sted som de gamle TIL-profilene Morten Pedersen og Arne Vidar Moen – sier han «spiller der treneren ber ham om». Men at han ikke legger skjul på hvor han egentlig føler seg hjemme.

– Treneren er klar over hvor jeg vil spille. Det er på midtbanen, og helst sentralt. Det har jeg aldri lagt skjul på heller, sier Antonsen.

Simo Valakari mener Antonsen kan spille over alt – bortsett fra i mål – og roser lagets «potet».

– Jeg vet at han vil være anker, men samtidig sier han; «Jeg spiller der hvor jeg gjør den beste jobben for laget». Det er en herlig innstilling, sier Simo Valakari.

PS! Valakari bekrefter overfor avisen Nordlys at laget som slo Brann har fått fornyet tillit til søndagens bortekamp mot Kristiansund. Det betyr at Antonsen spiller spiss.