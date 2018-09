LARS WINNERBÄCK: Lars Lagerbäck, som også burde få etternavnet til den svenske artisten Lars Winneräck, på vei ut av Ullevaal etter 2–0-seieren over Kypros. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Vinnermaskinen Lagerbäck foran Drillo-skjema

ULLEVAAL (VG) Lars Lagerbäck (70) fikk en drømmeåpning i Nations League. Svensken har nå fem strake seirer med Norge – og bedre seiersprosent enn Drillo.

– Det viser at vi er på god vei til å bli et lag å regne med. Det tok litt tid, sier Southampton-stjernen Mohamed Elyounoussi til VG når han får høre fakta like tørre som Lars Lagerbäck selv:

Svensken har ledet Norge i 14 kamper, har vunnet åtte av dem og det gir en seiersprosent på 57, noe som er høyest av samtlige landslagssjefer med mer enn 10 kamper. Drillos første periode ga en seiersprosent på 52,3 (46 seirer på 88 kamper), mens hans andre periode endte hakket ned – på 51 prosent (25 seirer på 49 kamper).

– Vi har gått gjennom ting mange ganger. Repetert mange, mange ganger. Folk begynner å skjønne hvordan vi skal spille, både offensivt og defensivt. Lars er en mann å stole på, så opplegget hans funker, beskriver «Moi».

«Hjernevasking»

Kaptein Stefan Johansen, tomålsscorer og banens beste i 2-0-seieren over Kypros i Nations League-åpningen , bekrefter det lagkameraten sier:

– Han er veldig tydelig på hva han vil. Han har sine knagger som han repeterer 10.000 ganger. Det er litt sånn hjernevasking. Vi vet jo hva han har prestert tidligere, så vi vet at det fungerer. Det er bare for oss å høre og prøve å gjøre det beste ut av det, sier Johansen.

Har Norge mer å gå på? Ja, mener King:

Lagerbäck-metoden er kanskje såkalt « genialt enkel, ganske enkelt genial ».

– En rolig og tydelig kar. I den bakre fireren SKAL det være lav risiko. På siste tredel får vi prøve på ting, men før det skal vi gjøre det enkelt. Om vi må slå langt, så gjør vi det. Det er en enkel måte å spille fotball på, beskriver «Moi».

Lagerbäck svarer et klart «ja» på spørsmål om han ser tydelig fremgang hos Norge.

– Det er selvsagt ting som kan bli bedre, men å vinne fem kamper på rad skal spillerne ha et veldig, veldig stort pluss for. Du ser du hvordan de jobber i forsvarsspillet, sier han.