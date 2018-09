BIG IN CHINA: Stabæks midtbanespiller John Hou Sæter skal være ønsket av en kinesisk Super League-klubb. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Hevder Stabæk-spiller skal til Kina: – En mulighet

FOTBALL 2018-09-28T04:22:25Z

Stabæk-talentet John Hou Sæter (20) skal være ønsket av en kinesisk toppklubb – for å bli kinesisk statsborger på sikt.

Det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua, gjengitt av People , melder at den kinesiske Super League-klubben Beijing Sinobo Guoan FC skal være i et «avansert forhandlinger» om å rekruttere to spillere med kinesisk opphav: Brentford-spiller og tidligere Arsenal-talent Nico Yennaris – og Stabæks 20 år gamle midtbanespiller John Hou Sæter.

I så fall vil de to spillerne bli de første naturaliserte statsborgerne som returnerer til den hardtsatsende kinesiske ligaen, som er et prestisjeprosjekt for president Xi Jinping . Målet skal på sikt være å gjøre dem til kinesiske statsborgere slik at de kan styrke landslaget og fotballen i landet generelt.

– Jeg forholder meg til kontrakten i Stabæk. Jeg har familie og slekt i Kina , så det hadde selvfølgelig vært en mulighet, men det er ingenting jeg har tenkt på ennå. Men jeg har jo kinesisk blod, så det har alltid vært en liten mulighet, sier John Hou Sæter til VG.

Men konklusjonen i denne omgang er at lite tyder på at han skal flytte til Orienten, understreker Stabæk-spilleren – samtidig som han er åpen om at det tidligere har vært interesse fra kinesiske klubber, «sikkert på grunn av bakgrunnen min».

Stabæk har knyttet bånd til Kina de siste årene, et samarbeid som blant annet innebærer at de to kinesiske spillerne Xin Zhou og Tao Hongliang spiller for bærumsklubben.

– Det er masse spekulasjoner som går rundt spillerne våre. Det har blant annet vært en del rundt John. Det er hyggelig at det diskuteres og snakkes om det, men så lenge vi ikke har solgt noen, så er det vanskelig å si noe mer enn at det er rykter og spekulasjoner, sier sportssjef Inge André Olsen i Stabæk til VG.

– Men har dere hatt kontakt med noen fra Kina angående John?

– Vi har to kinesiske spillere her, så vi har en relasjon inn mot det markedet som er bygget opp over tid. Men det er ikke noe per dags dato som ligger klart for en overgang for noen av spillerne våre. Men vi ser på det som et interessant marked å samarbeide med, og på sikt selge spillere til, sier Olsen.

Han påpeker at Stabæk-spiss Ohi Omoijuanfo i januar hadde muligheten til å signere for den kinesisk klubben Henan Jianye. Profilen takket nei til et økonomisk lukrativt tilbud – noe som fikk sportssjefen til å reagere .

De siste helgene har Sæter sittet på benken i samfulle nitti minutter i Eliteserien, men i stedet spilt fulle kamper for Stabæks andrelag. Det ligger det ingen dramatikk i, sier trønderen.

– Treneren tar ut laget, det er ikke noe mer enn det, sier Hou Sæter.