GULLET I BOKS: Nils Arne Eggen sammen med daværende sportssjef Erik Hoftun (t.v.) på brakka på Lerkendal høsten 2010 etter at trønderne hadde sikret nok et seriemesterskap. Foto: Thor Nielsen

Hoftun om påstander i Eggen-boken: – Skuffende at jeg ikke ble kontaktet

FOTBALL 2018-10-03T15:37:21Z

Erik Hoftun (49) er skuffet over at Otto Ulseth ikke tok kontakt med ham da forfatteren skulle skrive om «den største skampletten i Rosenborgs historie».

Publisert: 03.10.18 17:37

For det er slik Ulseth beskriver hendelsene i januar 2010 da trenerlegenden Nils Arne Eggen ville melde seg til tjeneste for å ta over Rosenborg. Beskjeden han fikk var ifølge boka «Nils Arne – et liv i svart og hvitt», at klubben mente Eggen ikke var riktig mann som trener i Rosenborg, hverken på lang eller kort sikt.

Det var Trond Alstad som formidlet budskapet. I boken blir ansvaret plassert hos daværende sportslig leder Erik Hoftun og daværende styreleder Terje Svendsen.

– Tok ikke kontakt

– Jeg synes det er skuffende at Otto Ulseth ikke tok kontakt med meg underveis i prosessen med boka, spesielt når han sier han har gjort grundige undersøkelser omkring trenerspørsmålet i 2010. Jeg kunne i hvert fall nyansert bildet Eggen/Ulseth har fra 2010, og så ville det selvfølgelig være opp til dem om de ville bruke det jeg fortalte i boka eller ikke, sier Erik Hoftun til VG.

Han ønsker ikke å si så mye mer nå fordi han «ikke har lyst til å ta en kamp mot Nils Arne Eggen i media».

Hoftun understreker at han ikke lest boken, men bare utdragene som VG presenterte i går.

– Jeg har snakket med mange kilder om dette og kan selvsagt ikke gå inn på hvem. Men det er velkjent hva Erik Hoftun og Trond Alstad har sagt og ment i denne saken, svarer Otto Ulseth.

Også Trond Alstad bekrefter at han ikke er kontaktet av Ulseth i forbindelse med boken.

Nils Arne Eggen ble avvist i januar 2010, men noen måneder senere var han tilbake på trenerfeltet og ledet Rosenborg til seriegull og UEFA-cupens gruppespill. Før jul ledet han RBK for aller siste gang.

– Da Nils Arne Eggen til slutt kom inn for Erik Hamrén, var Hoftun på pressekonferansen helt tydelig på at Eggen ikke fikk fortsette utover sesongen uansett resultater, sier Ulseth.

– Skamplett

Fotballpresident Terje Svendsen var i 2010 styreleder i Rosenborg.

– Nils Arne kom som kjent tilbake som Rosenborg-trener i 2010, og jeg har ikke behov for å kommentere vurderingene som ble gjort den gang utover det Trond Alstad har uttalt, skriver Svendsen i en tekstmelding til VG.

Trond Alstad – nå organisasjonssjef i Rosenborg – bekreftet til VG tirsdag at han ga Eggen denne beskjeden.

– Vi hadde et slagkraftig styre og gruppen som jobbet med denne saken og innstilte til styret var Erik Hoftun, Nils Skutle og meg. Erik visste hva han drev med og Nils hadde svært lang erfaring, sier Alstad.

Han svarte slik på påstanden om at han, ifølge forfatter Ulseth, har vært med på å begå «den største skampletten i Rosenborgs historie»:

– Det får Otto Ulseth fritt mene. Han benytter seg av ytringsfriheten, men jeg vet ikke hvor godt han har gransket denne saken.

Her kan du se VGTVs store intervju med Nils Arne Eggen fra 2013: