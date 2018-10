SNØBALLKRIG: Sarpsborg og Rosenborg møttes i serieåpningen i år i et durabelig vintervær i Østfold, der Kristoffer Zachariassen (nummer 17) scoret kampens eneste mål. Likevel er klubbenes sportssjefer klare på at sesongen bør strekkes i begge ender for å få lengst mulig fotballsesong i Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk

Klubber og landslag uenige om neste seriestart – nå skal NFF avgjøre

Seriestarten og lengden på fotballsesongen deler norsk fotball i to leirer. Mandag skal styret i Norges Fotballforbund avgjøre når Eliteserien skal spilles de neste fire sesongene.

Publisert: 07.10.18 08:25

På den ene siden står Rosenborg, Sarpsborg og «landslagsmiljøet» – NFFs fagfolk tilknyttet A- og U-landslag. Disse ønsker tidlig start, rundt 10. mars, altså som den tidvis utskjelte seriestarten i år . Det for å kunne ha to eliteserierunder før den faste internasjonale landslagsperioden i mars, der A-landslaget årlig vil spille kvalifiseringskamper og i mars 2020 muligens være i finalespillet i nye Nations League .

– Det er ingen hemmelighet hvor jeg står i denne saken: Jeg ønsker tidlig seriestart og mener at man må tåle noen vintrer for å ta steget nærmere Europa. Alle landslagstrenerne ønsker dette, slik at spillerne som er aktuelle for A-landslagene, men også for eksempel U21- og U19-landslagene, er i konkurransemodus når disse lagene skal spille i mars, sier A-landslagets sportssjef Nils Johan Semb til VG.

– Men ellers er jeg på linje med flertallet av klubbene; som at Eliteserien spilles ut november og at det er to serierunder etter landslagsperioden i midten av november, sier Semb, som selv har sittet i utvalget som er med og utformer en slags innstilling til styret i Norges Fotballforbund.

Masse hensyn

Hovedterminlisten må ta hensyn til mer enn seriestart og serieslutt de neste sesongene; om Eliteserien skal gå som normalt under U20-VM neste år (der klubber gir avkall på U-landslagsspillere), hvor tidlig man må starte i 2020-sesongen der EM spilles på sommeren (og Norge muligens deltar) – og hvordan man legger opp i 2022, når fotball-VM i Qatar starter i november.

Nils Johan Sembs og landslagsmiljøets ønske om tidlig start møter stort sett motbør blant eliteserieklubbene. Med to unntak: Rosenborg og Sarpsborg, begge Europa League-deltagere denne høsten.

Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye er klar på hva han mener vil være best for norsk fotball.

– For det første, å bestemme dette 8. oktober er for sent. Det gjør planleggingen av treningsleirer og annet unødvendig vanskelig. Vi har vært tydelige i diskusjoner tidligere på at vi synes sesongen må bli lengre og gjerne strekkes i begge ender. Sesongoppkjøringen i Norge er for lang, i en periode hvor andre land har konkurransedyktig aktivitet. Det krever ressurser å ha baner klare tidlig, men det er mulig – hvis man vil nok, sier Bjørnebye til VG .

– Hva synes du seriestarten lærte oss i år?

– Vinteren var spesiell i år og satte sitt preg på sesongstartens ettermæle, men det bør være andre stabile faktorer som avgjør når en sesong skal starte. Diskusjonen bør handle om hva som er best sportslig for norsk fotball på lang sikt, og ikke når Holmenkollen-søndagen går av stabelen eller andre uvesentligheter. Vi har røft klima i Norge, men jo bedre produktet er, jo flere billetter selger vi – også i mars, fastholder Bjørnebye.

– Vi har lyst å spille fra midten av mars til midten av desember. Det hadde vært det beste. Vi må ha lengre sesong og helst flere kamper. Tilpasse oss Europa mest mulig, sier Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen – som presiserer at han ikke vil gå ned på antall lag og eksempelvis spille trippel serie for å få opp kampantallet i Eliteserien. Da vil han heller utvide ligaen.

Flertallet ønsker 1. april

Men Berntsen og Bjørnebye står alene, basert på samtalene VG har hatt med norske klubbledere i Eliteserien. Av dem som har svart VGs henvendelser, er det bare Brann og daglig leder Vibeke Johannessen som ikke ønsker å flagge standpunkt for hvor de står i debatten.

– Vi er helt klare på at vi ønsker oss seriestart etter den internasjonale perioden i mars, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen i Strømsgodset.

– For vår del medførte den tidlige seriestarten både økte kostnader og tapte inntekter. Vi måtte bruke ekstra ressurser på snørydding og smelting og fikk ekstra kostnader med avlyst kamp. Sesongkortsalget gikk tregere og salg av sponsorpakker inn mot seriestart gikk tyngre, sannsynligvis fordi man ikke var i fotballmodus ennå og at salgsperioden ble kortere, begrunner Andersen.

Også sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm, daglig leder Per Ketil Berg i Sandefjord, klubbdirektør Frank Lidahl i Ranheim, Stabæks daglige leder Jon Tunold (som også har sittet i utvalget), Molde-sjef Øystein Neerland, Erik Opedal i Haugesund tar alle til orde overfor VG for at seriestarten bør være i månedsskiftet mars/april.

Det samme sier Einar Håndlykken i Odd, som heller ikke ser poenget ved å strekke sesongen godt ut i november eller helt til desember.

– Vi mener det å slutte i starten av november ville vært det beste. Men vi har samtidig respekt for at det er en vanskelig kabal. Vi må finne en balanse mellom de sportslige og de publikumsmessige hensynene. Men fansen er hjertet i fotballen, så hensynet til de på tribunen bør veie tungt, sier Håndlykken.

Klubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball har styrt arbeidet med å komme frem til en innstilling overfor NFF, selv om alle medlemmene ikke er enige om hva som bør gjøres.

– En debatt knyttet til norsk fotball er flott og ikke problematisk i det hele tatt. Spørsmålet man må stille seg, er om det er riktig at vi blir så mye bedre av å starte serien tidlig, kontra det å tape inntekter, som kan ende med at man må kutte i sport. De fleste er enige om at en lengre sesong er bedre, men det kan ikke gå utover ressursene til å drive sport, sier direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball.

– Tidlig start utfordrer produktet

– Er det så dyrt for de norske klubbene at én av sesongens 15 hjemmekamper blir spilt før 20. mars?

– Er cirka 200.000 kroner mye penger? Pluss ekstrakostnadene for å fyre opp varmeanlegg og ha ekstra banemannskap? Vi ønsker å bygge et premiumprodukt og ser på Eliteserien som det viktigste etter landslaget i Norge. Flertallet av klubbene er redd for at det kan utfordre produktet ved å starte slik vi gjorde i år, svarer Øverland.

Han ønsker ikke å si noe om hva som står i innstillingen til styret i Norges Fotballforbund, men etter det VG har grunn til å tro foreslår utvalget å starte i månedsskiftet mars/april neste år. Men i EM-året 2020, da det er pålagt fra UEFA med ligapause under mesterskapet, vil det være logisk at seriestarten faller tidligere.

PS! Hovedterminlisten, som altså NFF-styret skal vedta mandag, blir et rammeverk for hvilke dager/helger kamper i serie, cup og Obos-ligaen skal spilles. Selve spilleplanen – på hvilke datoer klubbene møter hverandre – blir satt opp senere og gjøres av NFFs konkurranseavdeling, Norsk Toppfotball og rettighetshaver Eurosport.