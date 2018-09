ANMELDT: Nicklas Bendtner skal, ifølge danske medier, være anmeldt for vold mot en taxisjåfør. Her i aksjon for Rosenborg under en eliteseriekamp forrige sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Bendtners kjæreste: Hevder han slo taxisjåføren i selvforsvar

I et innlegg på Instagram slår Nicklas Bendtners kjæreste, Philine Roepstorff, kraftig tilbake mot taxisjåføren og hevder at han gjorde flere utfall mot paret etter en uoverensstemmelse natt til søndag.

«Hei, alle sammen. Selv om det ikke var planen, har jeg behov for å forklare noen ting omkring det som skjedde natt til søndag». Slik åpner kjæresten til Nicklas Bendtner , Philine Roepstorff, i et innlegg på Instagram .

Hun hevder nemlig at Bendtner slo taxisjåføren i selvforsvar, etter at han gjorde utfall mot paret, etter flere uenigheter rundt retningen de skulle kjøre hjem. Hun hevder også at taxisjåføren skal ha kastet en flaske mot henne.

Bendtner er ifølge taxiselskapet Dantaxi siktet for vold mot taxisjåføren og arbeidsgiveren Rosenborg bekreftet i en pressemelding mandag at det har vært en hendelse i København.

– Søndag formiddag ble vi orientert om at det hadde vært en uheldig hendelse i København der Nicklas Bendtner hadde vært involvert. Det var en svært nedbrutt Nicklas Bendtner som selv kontaktet klubben og informerte om hva som hadde skjedd, heter det i pressemeldingen fra RBK.

Roepstorff skriver videre at det bare «var en situasjon mellom et kjærestepar og en taxisjåfør», at det var selvforsvar og at «alle hadde reagert på samme måte».

«Selvfølgelig skal man ikke slå noen, men det var ikke Nicklas som overfalt», skriver hun.

Berlingske Tidende melder at Bendtner og Roepstorff var på vei hjem fra den fasjonable nattklubben Lusso i det indre København.

Politiet skal ha mottatt anmeldelsen klokken 02.41.

Københavns politi ønsker ikke å kommentere status i etterforskningen overfor VG. VG har ikke lykkes å komme i kontakt med hverken Nicklas Bendtners agent eller representantene til Philine Roepstorff.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et alvorlig overfall på en av våre sjåfører i natt. Sjåføren ligger på operasjonsbordet i øyeblikket med en brukket kjeve. Det ble vår direktør orientert om i morges. Overfallet er anmeldt til politiet og vi kan bekrefte at overfallsmannen er Nicklas Bendtner, sier Rasmus Krochin, kommunikasjonssjef for det aktuelle taxiselskapet, til BT.

VG har videreformidlet anklagene til kommunikasjonssjef i det aktuelle taxiselskapet Dantaxi 4x48.

Kommunikasjonssjef Rasmus Krochin forklarer at han hører om anklagene for første gang gjennom VGs reporter.

– Derfor har jeg ingen kommentar. Vi skal forklare vår side av saken til politiet, forteller han.

Danske BT melder videre at de har fått tilgang til en lukket facebookgruppe med taxisjåfører. Der skal den aktuelle sjåføren ha meddelt at han har det bra.

Tirsdag skal dansken være tilbake i Rosenborg og forklare seg for sin trønderske arbeidsgiver:

En annen arbeidsgiver som han ikke lenger trenger å forholde seg til, er hårvoksprodusenten ID Hair. De har valgt å avslutte kontrakten med Bendtner, som var ambassadør for kjeden.

– Som følge av et voldelig sammenstøt mellom Nicklas Bendtner og en taxisjåfør i København, som senere er blitt politianmeldt, har ID Hair med umiddelbar virkning avsluttet samarbeidet med Bendtner, skriver de i en pressemelding.