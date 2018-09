SEMI-KLAR: Kjetil Rekdal ledet Start til semifinale i cupen med 2–1-seier hjemme mot Bodø/Glimt onsdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Kjetil Rekdal om Vålerenga: – Det var rovdrift

En «ny» Kjetil Rekdal (49) møter gamleklubben Vålerenga for første gang etter avgangen i fjor. Start-treneren peker på én ting som gjør ham mer komfortabel i den nye jobben enn i hovedstaden.

Publisert: 28.09.18 16:38

– Når jeg fikk satt meg ned og reflektert over historiene, over ting som var bra og ting som ikke var bra, så gikk det opp for meg at jeg kunne gjort ting annerledes. Det har vært en viktig erfaring, sier Rekdal til VG noen dager før han skal lede sitt Start borte mot Vålerenga.

Han skal tilbake til Valle, der han var trener fra 2001 til 2006 og senest fra 2013 til 2016. I starten av 2017 forlot han klubben da han så vidt var i gang med å være sportsdirektør etter at Ronny Deila hadde tatt over som hovedtrener.

– VIF hadde ikke overlevd

«Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det moro på jobb i Vålerenga», sukket Rekdal kort tid etter å ha forlatt klubben i sitt hjerte . «Du spises opp sakte, men sikkert», sa han til VG, og kalte de siste årene i VIF «en ekstremt tøff reise». Nå fremstår han mer opplagt, roligere og blidere i rollen som Start-trener, godt hjulpet av at klubben har vunnet tre kamper på rad.

Før en intens nedrykksstrid og semifinale i cupen tar «Reka», som fyller 50 år i november, seg tid til å reflektere over egen forandring – fra frustrasjonen i hovedstaden til en lovende start på det glade Sørland.

– Det har litt med settingen å gjøre. Nå får jeg konsentrere meg om å være fotballtrener, om å lede et lag og et støtteapparat, og kun dét, sier Rekdal.

– Hvis du ser tilbake til tiden i Vålerenga, så ble det for mye av alt mulig. Og for lite fotballtrener. Nå er jeg fotballtrener for fullt, og det gjør det litt lettere. Jeg kan ha fokus på én spesiell ting. Sånn sett er det lettere.

– Du sier at du har innsett at du «kunne gjort ting annerledes». Hva mener du med det?

– Jeg var altfor lite fotballtrener i Vålerenga etter hvert. Det ble fryktelig mye utenom. Det var fryktelig viktig for å holde Vålerenga gående, vi var få folk, og administrasjonen ble stadig mindre. Jeg hadde altfor mange oppgaver som gikk ut over trenerjobben. Hadde jeg bare gitt blaffen i alt annet, så hadde ikke VIF overlevd. Det er jeg sikker på. Men personlig kostet det. Det gikk ut over prestasjonene mine som trener og kostet kanskje noen resultater. Stallen var for liten og det var rovdrift på få personer.

– Har en mistanke om at mange tenkte sånn

Nå trives han bedre. Samarbeidet med Starts sportsdirektør Tor-Kristian Karlsen og styreleder Christopher Langeland beskriver han som «meget godt».

– Det hjelper å ha folk rundt som backer opp det du gjør. De har innrettet seg etter et nytt regime og vært ekstremt lojale, det er helt avgjørende. Noen ganger er det ikke rom for å diskutere hvordan, man må bare sette en kurs og klinke til. Nå ser det ut som vi er på riktig vei, sier Rekdal.

Folk rundt ham har lagt merke til Rekdals forvandling. «Han er klar, tydelig og rolig, sier blant andre Ole Martin Årst til Dagbladet. Tiden som TV-ekspert i Eurosport hjalp ham med å ta noen grep rundt egen person, mener Rekdal selv.

– Du får noen innspill på hvordan du blir oppfattet. Mange var nok spente på hvordan det ville være å jobbe med meg, en som sier hva han mener, og som kanskje er veldig bastant og lite lysten på å høre på andre. Jeg har en mistanke om at mange tenkte sånn. Den viktigste endringen er å begynne med seg selv. Jeg har aldri gjort alt rett, men jeg prøver å sitte igjen med å gjøre mer rett enn feil, sier Start-treneren.

Nå har den tidligere svært frittalende profilen lagt fra seg de verbale sparkene mot andre Eliteserie-rivaler. I hvert fall så langt i Start-karrieren.

– Jeg har ikke uttalt meg om noen andre klubber siden jeg begynte i Start. Jeg kommer aldri til å kritisere enn annen klubb så lenge jeg jobber her.