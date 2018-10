KALD: Erling Braut Håland var iskald da han fikk sjansen etter 55 minutter. Han dro seg forbi Glimt-keeper Ricardo og satte inn 1–0 til Molde. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Haaland-scoring berget medaljejagende Molde

FOTBALL 2018-10-07T17:51:41Z

(Bodø/Glimt – Molde 0–1) Med sin ellevte scoring for sesongen sørget Erling Braut Haaland (18) for tre viktige Molde-poeng borte mot Bodø/Glimt.

Stortalentet leverte ingen spillemessig stor kamp, men var på rett plass til rett tid på en retur etter 55 minutter.

Bodø/Glimt -keeper Ricardo måtte gi retur på et skudd fra Eirik Hestad. Den plukket Braut Haaland opp, dro seg fri og pirket ballen i det åpne målet til 1–0.

Det ble til slutt den eneste scoringen på Aspmyra.

– Det er tøft å komme hit, men vi klarer å stå unna og holder i tillegg nullen. Dette var tre viktige poeng for oss, sier Molde-spiss Erling Braut Haaland til Eurosport etter kampen.

De tre poengene gjør at Molde har festet et skikkelig grep om tredjeplassen i Eliteserien – og puster dessuten sølvplasserte Brann i nakken.

– Tre poeng i dag var veldig viktig for oss. Det viktigste for oss er å bli topp tre i Eliteserien, men vi skal prøve å plage dem foran oss litt ekstra. Om de går på noen smeller, så kan det bli spennende, sier Moldes Vegard Forren til Eurosport.

Brann – som møter Ranheim i kveld – er i skrivende stund bare to poeng foran Molde.

– Jeg tror nok vi er ute av gullkampen, men vi skal gjøre det vi kan for å gi Brann litt nerver. Men det aller viktigste er å holde Haugesund bak oss, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær.

Fem serierunder før slutt har Molde to poeng å gå på ned til Haugesund på fjerdeplass.

Jevnt og sjansefattig

Oppgjøret på Aspmyra startet med at Molde hadde mye ball mot et kompakt Bodø/Glimt-lag som forsvarte seg godt. Molde fikk ikke balltempoet opp, og det var lenge en jevn og sjansefattig kamp.

Christoffer Remmer hadde Moldes første sjanse da han på vakkert vis tok ned en lang pasning og brente til fra 12–13 meter etter 15 minutter, men Glimt-keeper Ricardo slo den til corner.

Bodø/Glimt ble stadig bedre utover i omgangen, og inn mot pause var det vertene som var nærmest scoring. Aller nærmest kom Philip Zinckernagel da han dro seg fri og avsluttet via en Molde-spiller på overtid i førsteomgang. Ballen fikk en nydelig dupp, men landet i tverrliggeren og lagene gikk derfor til pause på stillingen 0–0.

Ampert på tampen

Bodø/Glimt gikk ut aggressivt også etter pause, men litt ut av ingenting var det altså Molde som tok ledelsen etter 55 minutter ved Erling Braut Håland.

Resten av oppgjøret ble egentlig en litt rotete affære.

Bodø/Glimt forsøkte å sette inn en offensiv utover i kampen, men stort sett hadde Molde brukbar kontroll på det som ble skapt.

Kristian Fardal Opseth, Ulrik Saltnes og Patrick Berg hadde alle brukbare til å sette inn 1–1, men den virkelig store sjansen uteble for vertene.

Mot slutten ble det dessuten ampert på stadion. Dommer Kristoffer Hagenes måtte dele ut en hel drøss gule kort, og kanskje skulle det blitt delt ut et rødt kort også.

Matchvinner Erling Braut Haaland fikk et korrekt gult kort da han var altfor sein inn i en duell med Jose Isidoro Torres like før slutt. Bodø/Glimt-spilleren reagerte spontant med det som lignet et slag mot Braut Håland.

– Det kan godt være at det var et slag, men det var ikke ikke noe hardt slag. Så jeg fikk ikke «blackout» om det var det han prøvde på. Det var et svakt slag, sier Braut Haaland om situasjonen.

Til slutt brydde han seg nok uansett lite om nettopp det. Scoringen hans gjorde at Molde vant en jevn og tett kamp som absolutt kunne ha bikket begge veier.