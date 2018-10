To perler fra hattrick-Neymar i storseier

(PSG-Røde stjerne 6–1) Neymar (26) var i det kunstneriske hjørnet da Paris Saint Germains lekte med Røde Stjernen.

Brasilianeren sto for halvparten av Paris’ seks mål. Det første og siste målet kom etter perfekte slåtte frispark fra 20–25 meter.

1–0 ble skrudd i det venstre hjørnet, mens 6–1 satte han kanskje enda mer elegant i det høyre hjørnet.

Kopierte Ronaldo

Neymar er den første til å sette to frispark-mål i samme Champions League -kamp siden Cristiano Ronaldo gjorde det i Real Madrids 5–2-seier mot Zürich i 2009.

Det er ikke første gang Neymar kopierer Ronaldo:

Neymar, som på 49 kamper i turneringen har gjort 49 målpoeng, scoret også 2–0 på åpent mål etter forarbeid av Kylian Mbappé.

Overkjøring

Selv scoret verdensmester Mbappé en gang etter at Neymar briljerte i forspillet til målet. Angel Di Maria og Edinson Cavani sto for de to siste scoringene til PSG.

Resultatet kunne blitt langt styggere for serberne også. PSG, som tapte åpningskampen borte mot Liverpool , skapte sjanser omtrent så ofte som de gadd.

Marko Marin sørget for et trøstemål for Røde stjerne.