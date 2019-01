Agüero-marerittet fortsetter for Liverpool - tittelkampen i fyr

(Manchester City-Liverpool 2–1) Sergio Agüero (30) og Leroy Sane (22) sørget for Liverpools første tap for sesongen. Dermed er serielederens luke fire poeng – i stedet for ni poeng som det kunne vært.

Etter 21 av 38 runder er City nærmest Liverpool. Hadde rødtrøyene vunnet kampen, ville Tottenham vært nærmest ni poeng bak og City ti poeng bak. Liverpools jakt på det første seriemesterskapet siden 1990 har blitt litt tøffere.

– Det er fortsatt i Liverpools hender. Dette kommer fra vår guts og vilje til å vinne, sa City-kaptein Vincent Kompany til Sky Sports.

– Vi kunne spilt uavgjort. Vi kunne vunnet. Men vi tapte. Det er ikke gøy i kveld, men det er ikke noe stort problem, sier Jürgen Klopp, Liverpool-manager.

– Vi er glade for seieren og ha redusert avstanden litt. Alt er åpent, sier Pep Guardiola, City-manager.

I 72. minutt slo Raheem Sterling på farten mot et forsvar i ubalanse. Han spilte til Leroy Sane. Fra litt skrått hold ved 16-meteren satte tyskeren inn 2–1, via knottene til Trent Alexander Arnold og i stolpen inn.

Liverpool hadde to gode muligheter til å utligne. Ederson stoppet Mohamed Salah fra skrå vinkel. På den påfølgende corneren ble Virgil van Dijks avslutning blokkert i femmeteren.

Bernardo Silva og Sterling fikk hver sin sjanse til å punktere i siste ordinære minutt. Uten å lykkes.

Fin utligning

Liverpool utlignet syv minutter før avgjørelsen falt etter vakkert spill. Alexander Arnold løftet til motsatt back Andy Robertson, som hadde tatt turen opp i feltet. Han serverte Roberto Firmino på åpent mål, og brasilianeren kunne enkelt fullføre mønsterangrepet.

– Det er vidunderlig kvalitet fra begge backene, sa Gary Neville, tidligere United-spiller, på Sky Sports.

Like før var Firmino nære etter at Ederson rotet i feltet og ble borte fra mål et øyeblikk. Men City-spillerne tok posisjon på streken og avverget trusselen.

Aguero ganger syv

Van Dijk stoppet det meste til 41. minutt. Da snek Sergio Agüero seg foran Dejan Lovren, tok kontroll på ballen og dunket inn 1–0 fra skrå vinkel. Argentineren har dermed scoret i alle sine syv hjemmekamper mot Liverpool.

– Wow! For et treff av Aguero. Super avslutning, skrev Gary Lineker, VM-toppscorer i 1986, på Twitter.

– Det var egentlig ikke noe vinkel... Fin scoring, sa Klopp.

Totalt har Aguero scoret 37 mål mot «topp seks» siden han kom i 2011. 16 mer enn Harry Kane som har nest flest.

Ti minutter før slutt var han alene med keeper Alisson. Da vant brasilianeren vant den sør-amerikanske duellen.

1,12 centimeter fra mål

Første omgang var ellers sjansefattig. Utenom Liverpools vanvittige dobbeltmulighet.

Mohamed Salah og Roberto Firmino kombinerte lekkert, før Sadio Mané ble spilt gjennom. Hans avslutning alene med Ederson gikk i stolpen og ut.

Returen gikk til John Stones som nølte og på klønete vis klarerte ballen i Ederson, slik at ballen gikk mot eget mål. På desperat vis klarte Stones å skli den vekk på streken – og unngå å treffe Salah.

Premier League opplyste at ballen var 1,12 centimeter fra å gå over. TV-bildene viste at nesten hele ballen var over.

– Jeg hørte det var så vidt. Slike situasjoner kan forandre kampene, sier Stones.