JAKTES AV BAYERN: Callum Hudson-Odoi i aksjon mot Tottenham i ligacupen tidligere denne uken.

Overgangsvirvar for Chelsea: – Respekterer oss ikke

FOTBALL 2019-01-12T10:56:58Z

Det kryr av overgangsrykter rundt Chelsea, og manager Maurizio Sarri er i hvert fall ikke fornøyd med oppførselen til Bayern München.

– Det er uprofesjonelt. Jeg synes ikke de respekterer klubben vår, sa Sarri på sin pressekonferanse fredag.

La oss ta en del av overgangsryktene rundt Chelsea foran kampen mot Newcastle lørdag kveld:

* Callum Hudson-Odoi: Dette er spilleren som Bayern München jakter. Han er bare 18 år, og tyskerne skal være villig til å betale bortimot 400 mill. kroner ifølge Sky. Det er dette som får Sarri til å rase, fordi spilleren er under kontrakt med Chelsea.

* Willian: Barcelona jager Chelsea-stjernen ifølge britiske mediene. De skal være villig til å inngå en deal som også innebærer at Malcolm kommer til Stamford Bridge. Men Sarri vil beholde Willian og sier at han er en viktig spiller. Telegraph skriver at Chelsea har sagt nei.

* Álvaro Morata: Forsvinner fra Chelsea i januar-vinduet? – I så fall må jeg ha en erstatning, sier manager Sarri. Han mener at Morata bare må tenke at han skal «spille neste match». Sevillas sportsdirektør Joaquin Caparros har bekreftet at de ønsker Morata.

* Callum Wilson: Chelsea-ledelsen skal være villig til å bruke minst en halv milliard på å hente spissen, men Bournemouth-manager Eddie Howe hevder at han ikke er til salgs «for noen pris».

* Gonzalo Higuaín: Sarri er ifølge Sky svært interessert i å hente sin gamle venn Higuain, men resten av klubben skal ikke være like begeistret for argentineren, som nå spiller i Milan på lån fra Juventus. – Klubben vet hva jeg mener, sier Sarri.

* Michy Batshuayi: Vender nå tilbake etter et mindre vellykket leieopphold i Valencia. Ifølge Sky Sports vil Everton forsøke at hente belgieren til klubben – men er bare interessert i kjøp. Thierry Henry har bekreftet at også Monaco er interessert.

* Cesc Fabregas-erstatter: Ryktene går blant annet om to mann: Leandro Paredes , argentiner i Zenit St. Petersburg, og Nicolò Barella i italienske Cagliari.

For øvrig mener Michael Owen at Chelsea slår Newcastle lørdag kveld:

– Riktignok har ikke Chelsea scoret i sine to siste hjemmekamper, men jeg klarer ikke å se at Newcastle skal klare å holde dem på armlengdes avstand, sier Owen ifølge BetVictor.

Newcastle har scoret bare fire mål på sine åtte siste ligamatcher.

VGs tips: Hjemmeseier

Chelsea har vunnet fire av seks seneste ligakamper – hvilket er klart godkjent. Men en fellesnevner er at seirene har sittet langt inne. Tenk også på at Stamford Bridge-klubben bruket krefter i midtukens ligacupsemifinale borte mot Tottenham (0–1-tap).

Newcastle har ladet opp hele uken. Men gjestene er Premier Leagues nest svakeste angrepslag med bare 15 mål. Så det spørs hva de får til her.

Et alternativ-spill her er målscorerspill på Eden Hazard til 1,75 i odds. Halvparten av belgierens ti ligamål har blitt scoret hjemme i London vest.

Men HUB-spillet er hjemmeseier til 1,22, spillefristen er kl. 18.25 og TV2 Sport Premieum viser oppgjøret.