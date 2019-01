KONTROVERSIELL: José Mourinho, her som Manchester United-manager, har aldri vært fremmed for å finne på ulike sprell. Foto: GLYN KIRK / AFP

Utestengt Mourinho gjemte seg i skittentøyskurv: – Jeg holdt på å dø

Ryktene om den surrealistiske hendelsen har gått siden Mourinhos første periode som Chelsea-manager. Nå bekrefter portugiseren at historien er sann.

Foranledningen var at Mourinho var suspendert og nektet kontakt med spillerne sine i kvartfinalekampene mot Bayern München i 2005, etter en hendelse mot Barcelona i runde før.

Mourinho fant likevel en måte å komme seg inn i hjemmegarderoben på Stamford Bridge.

– Jeg var nødt til å være med spillerne, så jeg dro dit tidlig på dagen. Ingen så meg. Problemet var da jeg skulle komme meg ut igjen, fortalte Mourinho da han gjestet beIN Sports søndag.

Mourinho fikk hjelp av materialforvalteren til å gjemme seg da UEFA-delegatene fikk nyss i at portugiseren hadde tatt seg inn i Chelsea-garderoben.

– Han puttet meg i skittentøyskurven. Jeg ble puttet i en metallboks, med en liten åpning så jeg fikk puste.

– Da Stewart (Bannister, materialforvalteren) skulle trille meg ut, løp UEFA-mannskapene rundt og lette etter meg, så han lukket boksen, fortalte Mourinho.

– Så du fikk ikke puste?! utbrøt en lattermild Jimmy Floyd Hasselbaink i studio.

– Jeg fikk ikke puste! Da han åpnet boksen holdt jeg på å dø. Jeg var klaustrofobisk. Det er sant!

Mourinho avslørte også at han har avslått flere tilbud om nye jobber.

– Jeg liker ikke å snakke om det, men jeg har allerede avslått tre tilbud, for det var ikke det jeg ønsket. Jeg skal forholde meg rolig nå, for jo mer tid jeg har, jo bedre forberedt jeg er, sa Mourinho søndag.

Tidligere har engelske The Times meldt at Mourinho fikk 15 millioner pund for å ikke uttale seg om omstendighetene rundt sparkingen.

Portugiseren snakket likevel litt om tiden i Manchester United da han gjestet beIN Sports’ studio.

– Noen ganger kommenterer vi det vi ser, uten å vite hva som skjuler seg bak kulissene. Det påvirker hva vi ser. Det er en viktig ting, var blant de kryptiske utspillene til Mourinho.