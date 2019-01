INN OG UT: Philippe Coutinhos opphold i Barcelona har så langt vært preget av benksliting og skader. Foto: ALBERT GEA / REUTERS

Coutinho vrakes fra Barca-elleveren: - Mellom to stoler

FOTBALL 2019-01-10T06:43:05Z

Det er bare et år siden Philippe Coutinho (26) forlot Liverpool til fordel for Barcelona, men spekulasjonene om en overgang bort har allerede begynt. Barcelona brukte halvannen milliard på en rotasjonsspiller, sier Strives La Liga-kommentator.

Publisert: 10.01.19 07:43

– Coutinho har havnet litt mellom to stoler. Han er verken en fullblods venstrekant a lá Neymar, eller en fullblods indreløper a lá Iniesta, sier Magnar Kvalvik.

Like før jul signerte Kvalvik for Strive og ble fast La Liga-kommentator igjen. Han tror Coutinho har blitt overrasket over nysigneringene til Barcelona .

– Arthur Melo har kommet inn og gjort midtbaneplassen til sin, og også Arturo Vidal er nok foran ham i den køen. Og på venstrekant har Ousmane Démbélé (skadet hele forrige sesong) vist utrolig form i det siste, sier Kvalvik.

Han mener at Coutinho må klare å enten tilpasse seg en av de eksisterende rollene i klubben eller skape sin egen. Så langt har han ikke klart noen av delene, mener Kvalvik, uten å tro på ryktene om at Coutinho allerede kan være på vei bort - ett år etter at han signerte .

Lite troverdige Daily Star melder for eksempel at Coutinho er ønsket av Ole Gunnar Solskjær i Manchester United. Og de fortsatte spekulasjonene rundt PSGs Adrien Rabiot, koblet til Barcelona, setter Coutinhos plass i ytterligere fare, skal vi tro spanske medier.

– Jeg tror det er en plass til Coutinho i Barcelona. Selv om Démbélé akkurat nå er foretrukket, går det litt i bølger. Rent statistisk har Coutinho levert bra. Men akkurat nå er det slik at Barcelona har signert en rotasjonsspiller til én og en halv milliard, sier Kvalvik.

Brasilianeren har 18 målpoeng på 34 kamper i serien for Barcelona etter overgangen for et år siden. Men et par av dem har jo vært fine:

