Oppgitt Klopp om Kompany: – Hvordan i all verden er ikke det rødt kort?

(Manchester City-Liverpool 2–1) Liverpool-manager Jürgen Klopp forstår ikke hvordan Vincent Kompany slapp unna med gult kort etter en duell med Mohamed Salah.

– Jeg liker Vincent Kompany . Men hvordan i all verden er ikke det rødt kort?, spør Klopp i et intervju med Sky Sports, vist på TV 2.

Manchester City vant en jevn toppkamp og er kun fire poeng bak Liverpool med 17 runder igjen.

Det kunne kanskje vært annerledes om Klopp og dommer Anthony Taylor hadde hatt samme mening om Kompanys takling på Salah i 31. minutt - på stillingen 0–0.

Tøff duell

John Stones satte Kompany i store problemer med en svak pasning på tvers. Kompany, trolig siste mann, gikk til alt han kunne for å nå ballen først i duell med Salah. Det endte med et City-kapteinen fikk gult kort. For mildt, ifølge Klopp.

– Han vet at Mohamed er rask og kan komme gjennom. Derfor tar han duellen. Treffer han Salah hardere, ville han vært ute resten av sesongen, sier tyskeren og legger til:

– Det er ikke lett for dommeren og han så det kanskje ikke slik jeg så det.

Kompany uenig

Kompany selv er uenig.

– Jeg synes det var en bra takling, var det ikke? Jeg tok ballen. Litt av mann, men det var ikke ufint. Jeg prøvde ikke å skade han. Det var enten å ta duellen eller å la ham gå fri mot mål, sa belgieren.

TV 2-ekspert Owen Hargreaves, tidligere Bayern-, United- og City-spiller, mente gult kort var greit nok.

– Det kunne lett vært et rødt kort. Han er veldig heldig, mente Chris Waddle, som fikk 62 landskamper for England, på BBC Radio.

