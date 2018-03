LITT LEI NÅ, STEFAN? Landslagskapteinen under tirsdagens trening på Ullevaal stadion, der Norge møter Australia til vennskapskamp fredag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Johansens Fulham-hardkjør: - En sinnssyk periode

Publisert: 21.03.18 17:49

SANDVIKA (VG) Stefan Johansen (27) kjemper om Premier League-opprykk med Fulham – og får nesten ikke tid til å hvile mellom slagene.

Siden ligastarten mot Norwich 5. august har Johansen spilt totalt 40 kamper for Fulham og landslaget. Kampene har blitt spilt på 225 dager, noe som betyr kamp oftere enn hver sjette dag.

I snitt har Vardø-gutten spilt 14 minutter kamp hver eneste dag i denne perioden.

– Det har vært en hektisk periode, og vi har hatt en sinnssyk periode siden jul. Vi har ikke tapt på 16 kamper, og det har løsnet med målpoeng for min del. Det har gått bra både for meg og laget, sier Stefan Johansen, som for tiden er på landslagsoppdrag for Norge.

I helgen ble det en ny Johansen-assist i 2-2-oppgjøret mot QPR. Fulham ligger på tredjeplass, syv poeng bak Cardiff på direkte opprykksplass.

– Cardiff er i førersetet. De ser solide ut, og alt press er på dem. Men vi skal legge press på dem, sier 27-åringen, vel vitende om at Fulham også kan ta seg til toppdivisjonen gjennom play-off.

– Best læring

2017/18-sesongen (fra august) har så langt bestått av 37 ligakamper, én FA-cupkamp og to landskamper for Johansen.

– Vi røk tidlig ut i både ligacupen og FA-cupen, så vi sparte et par kamper der. Det er jo 46 kamper i ligaen, landslaget, pre-season... Du glemmer litt hvor mange kamper det er. Du bare gleder deg, sier han.

– Får du tid til å trene skikkelig?

– I de periodene der du spiller lørdag-lørdag, så får du gjort det du skal. Men når du spiller tre kamper i uka, så blir det mest restitusjon. Det er sånn ligaen er, og det er mye penger det er snakk om hvis vi klarer å rykke opp til Premier League. Sånn er det bare. Du lærer mye av kamper. Det er kanskje den beste læringen.

Johansen sier han gjerne spiller begge de to kommende landskampene mot Australia og Albania.

– Vi har bare fire treningskamper før Nations League, der hver eneste kamp teller, så vi må få satt laget så godt som mulig før det, sier han.