HERRELAG: Tove Dyrhaug Moe og Vibeke Johannessen er daglig ledere i RBK og Brann. De vil foreløpig nøye seg med å ha herrelag i klubbene sine. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rosenborg og Brann vil ikke gjøre som Real Madrid og Manchester United

Publisert: 23.03.18 08:58

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-23T07:58:42Z

Manchester United har lagt inn søknad om å få et kvinnelig lag i seriesystemet. Det er fortsatt ikke aktuelt for Rosenborg eller Brann.

– Jeg har sett saken. Vi har ikke endret oppfatning. Vi har to tradisjonsrike, flotte dameklubber som spiller i Toppserien (Arna Bjørnar og Sandviken) fra Bergen. Vi har godt samarbeid og god dialog på ulike områder. Per nå er det ikke aktuelt for Brann, sier Vibeke Johannessen, daglig leder i Brann.

Manchester United annonserte onsdag at de vil starte damelag. Real Madrid varslet det samme i høst. PSG, Juventus, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Lyon og Liverpool er andre store herreklubber som også satser på kvinner.

Oppfordres av Klaveness

Tidligere landslagsspiller Lise Klaveness oppfordrer flere norske storklubber til å gjøre som Lillestrøm, Stabæk og Vålerenga.

– Nå er Manchester United i gang. Kjør på, @skbrann , @RBKfotball og andre eliteserieklubber. Det blir gøy. Ingen tid å miste, skriver Klaveness på Twitter .

– Jeg tror det i utgangspunktet kan fornuftig av alle herrelag å vurdere hvordan en jentesatsing kan styrke deres merkevare. Man. United og Man. City gjør det ikke for å være greie. De gjør det fordi det er kommersielt interessant og fordi det mener dette er et strategisk klokt valg, mener Hege Jørgensen, leder av serieforeningen for kvinner.

For Brann er det ikke aktuelt nå, men Johannessen avskriver det ikke engang i fremtiden.

– Det er viktig for meg at vi har god dialog og det kan være mange måter vi kan løfte både herre- og kvinnefotballen i Bergen uten at de spiller med Brann-logo. Det er ståstedet vi har nå, så vil vi ha tett dialog i fremtiden, forteller Brann-sjefen.

Samarbeid i Trondheim

Rosenborgs Ivar Koteng avfeide kvinnesatsing i sommer, men etter at OBOS både er blitt sponsor for både RBK og kvinneserien har klubben samarbeidet med Trondheims-Ørn.

– Det hadde nok vært positivt om RBK hadde hatt damelag. Slik det er nå hjelper RBK oss med litt penge- og kompetanseoverføring. Det er veldig positivt. Det er mange plusser med det, sier Thomas Dahle, trener for Trondheims-Ørn.

8–9 millioner kroner

Hege Jørgensen tror Rosenborg ville vunnet på å opprette damelag.

– Ja, det tror jeg absolutt. 50 prosent av befolkningen er damer. Spiller jenter for Rosenborg så øker interessen for Rosenborg. Jeg tror det ville styrke klubben både på kort og lang sikt, sier Jørgensen.

– Hva kan norsk fotball tjene på en RBK-satsing?

– Det er todelt. Jeg tror hvis Rosenborg, Brann og flere av de andre sterke merkevarene hadde investert i dette ville man fått en raskere utvikling grunnet ressursene deres. Men om man gjør det, må man gjøre det skikkelig. Blir det halvveis vil det kunne ha motsatt effekt, svarer Jørgensen.

Hun anslår at det kreves 15–20 millioner for å komme i toppen av Europa, mens et budsjett på 8–9 millioner kroner ville holdt for å nå toppen i Norge.

Fortsatt ingen planer fra Rosenborg

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, sier til VG at Rosenborg fortsatt ikke har noen planer om å starte sitt eget damelag, og trekker frem samarbeidet med Trondheims-Ørn.

– Per nå har vi ikke tenkt å starte i damelaget, men vi har gått inn i et samarbeid med Trondheims-Ørn hvor vi over en treårsperiode bidrar økonimisk og kompetansemessig, både på det sportslige og når det kommer til markedsføring.

– Vi tror ikke at Trondheims-Ørn blir noe bedre av å hete Rosenborg, sier hun.

– Kunne ikke merkevaren Rosenborg ha bidratt til å øke interessen rundt damefotball?

– Det er det vi håper å oppnå gjennom den samarbeidsavtalen vi nå har, svarer hun.

– Er det aktuelt for Rosenborg å starte et damelag i fremtiden?

– Det er det vanskelig å si noe om. Vi har ikke lukket noen dører med tanke på det, men sånn det er nå, er det riktige for oss å samarbeide med Trondheims-Ørn.