Majestetiske Messi herjet med Chelsea: – Aldri sett noe som ligner på ham

Publisert: 14.03.18 22:36

(Barcelona – Chelsea 3–0, 4–1 sammenlagt) Avslutter, servitør, og i en klasse for seg selv. Med sin Champions League-scoring nummer 99 og 100, sendte Lionel Messi (30) nærmest egenhendig Chelsea på hodet ut av turneringen.

Og ikke bare det: Onsdag kveld noterte han seg for sin raskeste scoring i karrieren.

128 sekunder tok det før ballen lå i mål. Da hadde han spilt vegg med både Ousmane Dembélé, Luis Suárez og en Chelsea-spiller før han la ballen mellom beina på Thibaut Courtois – som både kunne og burde – gjort det bedre.

Han brøt «Chelsea-forbannelsen» i det første oppgjøret på Stamford Bridge, og nå står han plutselig med tre scoringer på to forsøk.

Messi gjorde omtrent som han ville på Camp Nou.

– Han har en avgjørende finger med i absolutt alt, sier Petter Veland i Viasats studio etter kampen.

– Det er verdens beste fotballspiller. Det er nesten ikke til å tro, sier Rune Bratseth.

Messi i 100

På bare noen få dager har det altså blitt scoring både på og utenfor banen for Messi, som lørdag ble far for tredje gang.

Men han gjør mer enn å score. Ikke lenge etter 1–0 var et faktum, inntok han rollen som servitør.

Han snappet ballen fra sin gamle lagkamerat Cesc Fàbregas, dro seg forbi to forsvarere og serverte Dembélé, som hamret ballen i krysset.

Og han var langt fra ferdig.

For da Suarez stormet mot mål i andre omgang, stoppet han litt opp, og bare lot Messi overta. Med et langt touch dro han seg forbi to spillere, og scoret sitt andre for kvelden – og for andre gang plasserte han ballen mellom beina på Courtois.

Hyller unike Messi

Etter kampen var både Barcas manager og keeper full av lovord om lille, store Lionel Messi .

– Jeg har brukt opp alt av ord. Det er en fabelaktig spiller jeg har i troppen. Han er full av overraskelser, og jeg har aldri sett noe som ligner på ham, og jeg tror ikke jeg kommer til å få se det, sier Valverde.

– Vi vinner fortjent og leverer to gode kamper. Jeg er stolt, vi har eliminert en meget tøff utfordrer, sier oppsummerer han videre.

Så godt som alt gikk den lille argentinerens vei onsdag kveld. Chelsea hadde én i stolpen og én i tverrliggeren på Camp Nou, men det var Messi det handlet om.

Scoringene hans sendte ikke bare Chelsea ut og Barca videre i Champions League , de sendte også Messi opp på tresifret antall scoringer i Champions League. Den første var nummer 99, og kronen på verket var nummer 100.

– Gratulerer til ham, en fantastisk prestasjon. Det finnes ikke ord til å beskrive ham, sier Marc-André ter Stegen etter å ha holdt nullen mot Chelsea.

Han gjorde det for øvrig på 123 kamper, 14 færre enn «erkerival» Cristiano Ronaldo, ifølge statistikkleverandøren Opta .

Barca er klare for kvartfinalen med 4–1 sammenlagt. Fredag trekkes kvartfinalene, og akkurat nå er det ingen som vil møte Barcelona – som har en Lionel Messi i storslag.

– Vi prøvde å nyte anledningen, og det gjorde vi. Vi fortjener å være i neste runde, sier Barcas sisteskanse.