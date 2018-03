FA-topp om Guardiolas Catalonia-støtte: – Skal vi la noen bruke symboler som representerer IS?

PROBLEMET: Det er denne gule sløyfen som skaper trøbbel for Pep Guardiola. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB scanpix

Daglig leder i det engelske fotballforbundet (FA), Martin Glenn, er ikke fornøyd med Pep Guardiolas bruk av den gule sløyfen, og drar kontroversielle paralleller for å understreke det.

Den gule sløyfen Pep Guardiola bærer når han leder Manchester City symboliserer støtten til et selvstendig Catalonia, og sløyfebæringen møter motstand fra det engelske fotballforbundet.

Guardiola ble siktet av FA for bruken, men spanjolen har ikke latt seg affisere. Problemet med Guardiolas sløyfe, er at den, ifølge daglig leder i FA, Martin Glenn, er et politisk symbol.

– Hvor skal grensen gå? Skal vi la noen bruke symboler som representerer UKIP (UK Independence Party)? Skal vi la noen bruke symboler som representerer IS? Spør han, ifølge Sky Sports .

En kontroversiell sammenligning, som Glenn forklarer nærmere:

– Vi må være strenge, og sørge for at lokale, regionale, og nasjonale organisasjoner ikke kan bruke fotballen til å representere politiske syn.

Glenn mener at Guardiola har gjort mange mennesker forbannet med sin bruk av den gule sløyfen.

– For å være ærlig, og helt presis, Guardiolas gule sløyfe er et politisk symbol, et symbol for katalansk selvstendighet. Og jeg kan fortelle deg at det er mange spanjoler som ikke er katalanere som er forbannet over det.

Det er helt normalt for engelske klubber, spillere og trenere å bære det som heter «The Remembrance poppy», en blomster som bæres for å hedre de som har mistet livet i krig.

– Poppyen er ok, men ting som splitter folk, som kan være religiøse symbol, enten det er David-stjernen, kommunistsymbolet hammer og sigd, nazisymbolet Swastika, eller en T-skjorte hvor Robert Mugabe er avbildet, det vil vi ikke ha, sier Glenn.