Liverpools angrepstrio fortsetter å herje

(Liverpool – Newcastle 2-0) Liverpools angrepstrio fortsetter å rive forsvarsrekker i stykker. Med Mohamed Salah (25) i spissen, tok Liverpool tre nye poeng i jakten på Champions League-spill.

Det var Salah som åpnet ballet for Liverpool, da han ble spilt fri av Alex Oxlade-Chamberlain etter 40 minutter. Foran mål var egypteren like dødelig som han har vært hele sesongen, og sendte Liverpool i føringen.

Det var hans 24. scoring i Premier League , som betyr at han og Harry Kane troner øverst på toppscorerlisten med like mange scoringer.

Det var i tillegg Salahs 32. fulltreffer i alle turneringer. Med andre ord: Det har vært litt av en debutsesong for Salah.

Den har nemlig vært så god at han allerede har gjort det bedre enn det Luis Suárez gjorde i sin beste sesong på Merseyside. Da fant han nettmaskene ved 31 anledninger i alle turneringer.

– Han er i fyr og flamme, og han har vært det hele sesongen. Han har vært fantastisk, sier Oxlade-Chamberlain om Salah.

Men det skulle ikke bare dreie seg om Salah på Anfield. For i Liverpools angrepstrio er det to andre som også vil være med på festen.

Tilbake på 2. plass

Og det var nettopp disse to som skulle stå bak Liverpools andre for kvelden. Roberto Firmino spilte på lekkert vis fri Sadio Mané, som satte ballen enkelt forbi en sjanseløs Martin Dúbravka i Newcastle-buret.

Det var altså Mané som fikk æren av å sette inn Liverpools 200. Premier League-scoring under Jürgen Klopps ledelse.

Og på karakteristisk vis jublet Klopp hemningsløst på sidelinjen. På den andre benken var Rafa Benitez tydelig misfornøyd med Anfield-gjensynet.

Klopp fikk ikke juble for mer nettsus, men han kunne like fullt juble ved kampslutt.

Ikke bare over tre poeng og en ny oppvisning fra fronttrioen, men også for at Liverpool legger press på Manchester United. Merseyside-klubben inntar 2.-plassen foran de røde djevlene, som har én kamp mindre spilt.

De møter Crystal Palace og Alexander Sørloth mandag kveld.