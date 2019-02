RADARPAR: Ohi Omoijuanfo (til venstre) og Franck Boli jubler for ett av duoens totalt 25 Stabæk-scoringer i Eliteserien i fjor. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Stabæk-stjernene ligger an til å bli: – Ingen er til salgs per dags dato

Overgangsvinduet i Kina stenger straks, og Moldes interesse har ennå ikke materialisert seg. Både Franck Boli (25) og Ohi Omoijuanfo (25) ligger an til å bli i Stabæk – og trener Henning Berg mener det legger premisset for sesongen.

– Hvis vi mister de to, blir det knallhard kamp for å overleve. Har vi de to, satser vi på på komme høyere på tabellen, fastslår Stabæk-treneren om duoen som scoret over tredjedelen av seriemålene da klubben styrte unna nedrykk via kvalifiseringen forrige sesong.

VG har tidligere i vinter meldt om kinesisk interesse for Boli, og der stenger overgangsvinduet i løpet av torsdag. Etter det VG forstår har det ikke vært noe konkret bud på Boli fra den økonomisk råsterke fotballigaen, men derimot fra Molde på Ohi Omoijuanfo.

TV 2 skrev i januar om at Moldes interesse for Eliteseriens nest mestscorende i 2017-sesongen – og at klubbene var i forhandlinger. Men Ohi er fortsatt Stabæk-spiller, og ting kan tyde på at bærumsklubben ikke er blitt voldsomt imponert over hva Molde har lagt på bordet for spissen.

Molde jakter spiss

– Jeg kommenterer ikke navn, sier Molde-direktør Øystein Neerland til VG om hvorfor prosessen ser ut til å ha trukket ut i Ohis tilfelle.

Han opplyser at klubben ser etter å få inn en ny spiss før seriestart mot Sarpsborg 31. mars. Isåfall en annerledes type enn oppspillspunktet Leke James, og at de samtidig gjør et forsøk på å låne ut Thomas Amang.

Det norske overgangsvinduet stenger 1. april. Minus Sverige (4. april) er de øvrige europeiske ligaene stengt, og alt tyder på at hvis Omoijuanfo skulle flytte på seg, blir det internt i Eliteserien.

– Sannsynligheten har økt for at vi beholder laget. Vi er veldig tydelige på at vi ønsker å beholde alle spillerne våre. Da kan vi slåss på øvre halvdel av Eliteserien. Så ingen er til salgs per dags dato, da må det isåfall komme så gode bud at vi ikke kan si nei, sier sportssjef Inge André Olsen i Stabæk.

Han er klar på at økonomien på Nadderud er såpass upresset nå at de ikke må selge.

– Regnestykket er ganske enkelt, mens fotballen er komplisert: De to gutta scoret 25 mål for oss i fjor. Det blir hverken billig eller enkelt å få erstattet det, sier Olsen og sikter til at de selv også vil få dårlig tid for å finne nye angripere om noen av offensivene skulle forsvinne ut.

Spår sommertransfer

Boli forlenget Stabæk-kontrakten i november i fjor og er klubbens eiendom til sommeren 2021. Selv om Olsen hevder det har vært mye interesse rundt ivorianeren, sier han ting «ikke har vært riktig» nå og lanserer heller sannsynligheten for en overgang til sommeren for fjorårets toppscorer i Eliteserien.

– Hvis vi beholder Boli, og han scorer masse mål frem mot sommeren, vil det åpne helt andre dører, sier Stabæks sportssjef om 17-målsmannen fra 2018, som scoret 13 av målene etter Henning Berg overtok som trener.

Sistnevnte lar klubben styre skjebnene til de to spissene.

– Det er oppegående folk som vet hva situasjonen var i fjor, og de må bestemme hva de vil i fremtiden, sier Henning Berg.