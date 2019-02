MYE BEDRE: Manchester Uniteds defensive statistikker har forbedret seg enormt etter at Ole Gunnar Solskjær erstattet José Mourinho. Foto: Reuters

Slår Mourinho i alt: Slik har Solskjær forvandlet United-forsvaret

MANCHESTER (VG) Den frittflytende angrepsfotballen til Manchester United har fått mye oppmerksomhet under Ole Gunnar Solskjær (46). Men tallene viser at den defensive forvandlingen har vært vel så imponerende.

Statistikk fra Opta viser at alle piler peker riktig vei for Solskjær hvis man sammenligner Uniteds defensive prestasjoner under ham og under forgjengeren José Mourinho .

Portugiseren er kjent som en defensiv mesterhjerne, mens Solskjær først og fremst har fått ros for å frigjøre lagets offensive stjerner, men tallenes tale viser at nordmannen har lyktes i å få orden på det utskjelte United-forsvaret.

På de 10 seriekampene under Solskjær har Manchester United kun sluppet inn seks mål. På de 17 seriekampene under Mourinho denne sesongen, slapp laget inn 29 mål. Det gir et snitt på 1,7 innslupne mål per kamp under Mourinho, mot bare 0,6 under Solskjær.

Kontrasten er slående: Under Mourinho var det kun fire lag i Premier League som slapp inn flere mål enn United – med Solskjær som sjef er United laget som slipper inn færrest.

Solskjærs forklaring

United holdt bare nullen to ganger under Mourinho, men har klart å holde buret rent fem ganger under Solskjær: En endring fra 11,8 prosent til 50 prosent av kampene.

– Vi har brukt mye tid på struktur og formasjon, hvordan vi skal forsvare oss, for i de første kampene ble vi ikke virkelig utfordret på det området, sier Solskjær, som mener nøkkelen til fremgangen ligger på midtbanen, ikke i forsvar.

– Da vi spilte borte mot Arsenal (3–1-seier), kunne du se hvordan midtbanen vår ble dratt ut over hele banen. Den stakkars bakre fireren vår var som rambukker. Strukturen på midtbanen har forbedret seg mye, noe som har hjulpet den bakre fireren med å forbi en bakre firer og ikke spredt overalt, sier nordmannen.

– Handler det om struktur eller hvem som spiller på midtbanen?

– Det handler om prinsipper. Mitt prinsipp har alltid vært at du ikke skal følge motstanderen. Jeg har alltid spilt og trent med soneforsvar. Jeg har aldri vært en fan av mannsmarkering.

– En utmerket jobb

Et dypere dykk inn i materien understreker United-forsvarets forvandling: Mourinhos menn slapp til 237 skudd på 17 kamper, Solskjærs menn har bare sluppet til 113 skudd på 10 kamper. Det betyr 14 skudd imot i snitt mot 11 under Solskjær.

Det samme gjelder antall skudd på mål imot: 5,23 per kamp under Mourinho mot 3,9 per kamp.

Motstanderlagene er også dårligere til å omgjøre skudd til mål mot Solskjærs United enn de var mot Mourinhos lag, noe som tyder på at United nå tvinger motstanderne til å avslutte fra vanskeligere hold. 12,2 prosent av skuddene United slapp til under Mourinho, endte i mål, mens tallet nå er nede i bare 5,3 prosent.

I kategorien «forventede mål imot per kamp» – der man legger sammen alle målsjansene et lag slipper til, basert på hvor stor sannsynligheten for mål er – scorer Solskjær også best: 1,13 mot 1,47 under Mourinho.

Når vi er inne på «forventede mål»: Liverpool scoret bare 0,38 i søndagens kamp på Old Trafford – deres svakeste notering på 67 bortekamper under Jürgen Klopp.

– Vanligvis er Uniteds forsvar alltid under kritikk, men i denne kampen gjorde de en utmerket jobb, sa den nederlandske legenden Ruud Gullit på BBC søndag kveld.