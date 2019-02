TIL KINA: Ola Kamara skal være på vei til kinesisk fotball. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ola Kamara på vei til kinesisk fotball

LA Galaxy skal ha godkjent en forespørsel fra Kamara for en mulig overgang til kinesisk fotball.

LA Galaxy skriver i en pressemelding at Kamara skal ha fått tillatelse til å dra til Kina for en mulig overgang til den kinesiske toppdivisjonen.

– Ola har uttrykt sin intensjon om å forfølge muligheter andre steder. Vi har identifisert av et alternativ som klubben vil dra stor nytte av økonomisk, sier LA Galaxy-direktør Dennes te Kloese i pressemeldingen.

Det er ikke kjent hvilken kinesisk klubb som er aktuell for nordmannen.

Kamara kan bli den andre nordmannen som på kort tid blir klar for kinesisk fotball.

Tidligere i februar gikk Ole Selnæs (24) til den kinesiske klubben Shenzen.

Det har vært interesse fra Kina for den norske spissen tidligere.

For et år siden skal LA Galaxy ha avslått et bud på 35 millioner kroner fra Henan Jianye for Kamara.

– Jeg er fornøyd i Galaxy, sa Kamara til VG den gang.

Kamara kom til LA Galaxy i januar 2018 fra Colombus Crew som også spiller i MLS.

29-åringen har spilt 31 kamper for Los Angeles-klubben og har scoret 14 mål. Nå har spissen altså fått tillatelse til å reise til Kina for en mulig overgang, og Kamara ser dermed ut til å forlate LA Galaxy og hans spisspartner Zlatan Ibrahimović.

