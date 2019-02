CUPHELT: Nicklas Bendtner etter en av sine to scoringer i cupfinalen (4–1) mot Strømsgodset i desember. Foto: Tore Kristiansen

Bendtners oppsiktsvekkende grep: - I sin beste forfatning på mange, mange år

LERKENDAL (VG) Nicklas Bendtner (31) har brukt soningstiden godt. RBK-spissen har trent og fått behandling opptil seks timer om dagen. I dag stiller han på trening med en kropp han ikke har hatt på lang tid.

Det forteller den danske fysioterapeuten Thomas Jørgensen, som har spesialsydd et knalltøft opplegg for den voldsdømte 31-åringen under den 50 dager lange fotlenke-soningen i København.

Seks timer om dagen, seks dager i uken, har Bendtner gjennomført hardkjøret.

– Utrolig hardt

RBK-spilleren har møtt opp hos Jørgensen i ellevetiden, og typisk gjennomført styrke-, bevegelses- og balansetrening, avsluttet med spinning og behandling, før han har reist hjem i 17-tiden.

TILBAKE: Nicklas Bendtner, omtrent midt i bildet, er tilbake på trening med Rosenborg. Her på kunstgresset utenfor Lerkendal. Foto: Sindre Øgar

– På den måten har vi bygget ham opp stille og rolig. Det har vært utrolig hardt arbeid, sier Jørgensen til VG.

Fokus på overkropp

Før soningen måtte Bendtner avtale en aktivitetsplan med Kriminalforsorgen. Planen bestemte når han skulle være hjemme og når han kunne forlate hjemmet.

Jørgensen berømmer RBK-spissen for å «være god i sånne faser».

Treningen har vært hundre prosent tilpasset Bendtners behov. Det har blitt fokusert på eksplosivitet, løpsstyrke og bevegelighet, egenskaper han har bruk for i sin spissrolle, og 31-åringens skavanker – et overbelastet kne og en vond hofte – har blitt hensyntatt og behandlet underveis.

– Han er i sin beste forfatning på mange, mange år, mener Jørgensen, som har fulgt Bendtner i 12-13 år.

TAR TAK: Den danske fysioterapeuten Thomas Jørgensen har en rekke fotball- og idrettskjendiser på sin klientliste, blant annet Niklas Bendtner. Foto: Privat

– Vi har også fokusert på overkropp og mage. Det og annen type styrketrening blir noen ganger neglisjert i klubbene fordi man ikke har tid til å følge det opp. Der har vi vært heldige. Vi har brukt all vår tid på å styrke ham. Og både kneet og hoften er veldig bra nå, tillegger han.

Såkalte VO2-tester og «bodyscan» viser gode resultater. Bendtners fettprosent ligger nå et sted mellom seks og åtte, noe som er veldig bra ifølge fysioterapeuten.

– Har du kjørt ham for hardt?

– Nei, i starten trente vi ham ikke så hardt, men vi hadde likevel lange økter. Senere har vi gjort treningen hardere og hardere for hver uke. Ja, han ble litt overbelastet, men jeg har hatt ham siden Arsenal-tiden og han er en som kommer raskt i form. Når du er 196 cm og veier 96 kg, så må du være sterk og mobil. Og jeg har vært nødt til å kjøre ham hardt, for også Rosenborg har trent veldig hardt, sier Jørgensen, som berømmer RBK for godt samarbeid.

– I Tyskland trener man veldig, veldig hardt tre ganger i uken i oppstarten, men da trener man sammen i en stor gruppe og ikke ut fra individuelle behov, noe vi har kunnet gjøre i dette tilfellet.

RBK-trener Eirik Horneland har tidligere sagt til VG at Bendtner må slåss om en spissplass på laget. Han mener dansken er rusten fotballmessig, men at han er i bra fysisk form.

Først de siste tre ukene har Bendtner vært på fotballbanen og gjort øvelser.

– Kommer han i god fotballform før den norske seriestarten om en drøy måned?

– Det skal slettes ikke være noe problem, sier Jørgensen.