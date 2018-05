KARIUS OG BAKRUS: Jubel og glede for Gareth Bale og Real Madrid i bakgrunnen, mens Loris Karius omsider får noen trøstende ord fra en i Liverpools støtteapparat. Foto: Reuters/Phil Noble

Liverpool-keeperen: - Det var min skyld

Publisert: 27.05.18 09:10

Loris Karius (24) tok på seg all skyld etter finaletapet mot Real Madrid. Liverpool-legenden Mark Lawrenson tror ikke keeperen kommer tilbake etter tabbekvelden i Kiev.

Etter to tabber ble den tyske keeperen liggende sønderknust på gresset på OIympiastadion, alene på en fullsatt stadion. De første til å trøste han var Real Madrid-spillere.

Han kom seg etter hvert på beina og sa unnskyld med hele kroppen til Liverpool-fansen. Senere måtte han fortelle sin versjon av det VGs reporter på internasjonal fotball, Trond Johannessen, fra stadion omtalte som to tabber for evigheten.

– Akkurat nå føler jeg ingenting. Det var min skyld at vi tapte denne kampen og jeg er lei meg. Jeg er lei meg for alle, for laget, for klubben at mine feil skulle bli avgjørende. Jeg skulle ønske jeg kunne skru tiden tilbake. Jeg sviktet dem i dag.

Blank på øynene sa han det alle andre hadde sett.

– Målene kostet oss tittelen. Akkurat det er tøft for meg nå, men sånn er livet for en keeper. Du må bare løfte hodet igjen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp la heller ingenting i mellom på pressekonferansen etter nok en tapt finale.

– Hva skal jeg si? Tabbene var åpenbar. Vi trenger ikke å snakke om dem. Loris vet det, jeg vet det, alle vet det. Det er skuffende i en kamp som denne og etter en sesong som denne. Jeg synes synd på ham. Han er en fantastisk gutt. Nå får han og vi håndtere det.

– Har feilene i seg

Den siste setningen har den tidligere Liverpool-spilleren Mark Lawrenson også tatt for seg. Han ser ingen vei tilbake til Liverpool-målet for den tyske keeperen.

Hans dom i en kommentar i BBC i dag er nådeløs.

– Du trenger en topp keeper for å vinne troféer. Karius er ikke en sånn. Så er spørsmålet om de vil bruke han og satse på at han vil bli det i fremtiden? Nei, Karius ser ut som han har feilene i seg og det kostet Liverpool dyrt lørdag kveld, skriver Lawrenson og legger til at han ikke tror Karius står i målet når Liverpool innleder sesongen.

– Jeg vet ikke om Liverpool tenkte at de trengte en ny keeper nå i sommer, men den diskusjonen må de ta nå. Jeg vil bli sjokkert om Klopp gir Karius sjansen igjen. På Anfield vil Liverpool-supporterne bare vente på neste tabbe. Da kan du jo bare tenke deg hvordan han vil få høre det på bortekampene, sier Mark Lawrenson.