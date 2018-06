UTE I KULDE: Leroy Sané. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Slik forklarer Löw den oppsiktsvekkende Sané-vrakingen

Publisert: 04.06.18 12:01 Oppdatert: 04.06.18 12:30

FOTBALL 2018-06-04T10:01:14Z

Når Joachim Löw og Tyskland skal prøve å forsvare VM-gullet i Russland, blir det uten Leroy Sané.

Den hurtige Manchester City-kantspilleren er ikke blant Löws 23 utvalgte menn til sommerens fotball-VM. Det ble klart mandag.

– Det var en tøff avgjørelse der det sto mellom ham og Julian Brandt, og som gikk i favør Brandt. Draxler, Reus og Müller var allerede klare, men Leroy har et ekstremt talent. Han er tilbake på laget i september, forklarer Löw ifølge The Mirror .

Sané har vært i fyr og flamme for Premier League-vinner Manchester City, er én av fem spiller i Premier League med tosifret antall mål og assist, men har ikke levert varene for Die Mannschaft . Ifølge Opta står han med null mål og én assist på sine 12 kamper for det tyske landslaget.

Les også: RBK-duo vraket av Hareide

Det vekker likevel oppsikt at formsterke Sané, som tidligere har høstet ros hos Löw, er utelatt fra VM-troppen.

– Må være litt av en VM-tropp Tyskland har hvis de kan la være å ta med Leroy Sané, skriver BBCs Phil McNulty på Twitter.

– Jeg kan ikke tro at det er et landslag i VM som har råd til ikke å ha med Leroy Sané, inkludert Tyskland, skriver James Robson i Manchester Evening News.

Bernd Leno, Jonathan Tah og Nils Petersen ble også vraket i siste liten av Löw, det etter at blant andre Mario Götze, som ble matchvinner i VM-finalen for fire år siden, allerede har fått nei.

Sjekk ut Tyskland-troppen under dette klippet:

Dette er Tyskland-troppen

Keepere: Manuel Neuer, Kevin Trapp, Marc-André ter Stegen

Forsvar: Marvin Plattenhardt, Jonas Hector, Matthias Ginter, Mats Hummels, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich

Midtbane og angrep: Sami Khedira, Julian Draxler, Toni Kroos, Timo Werner, Mesut Özil, Marco Reus, Thomas Müller, Leon Goretzka, Sebastian Rudy, Julian Brandt, Ilkay Gündogan, Mario Gomez.