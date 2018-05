SUVEREN I SERIEN: Pep Guardiolas Manchester City har feid gjennom Premier League i suveren stil. Er der dermed en selvfølge at spanjolen er årets manager? Foto: CARL RECINE / X03807

MÅ Guardiola bli årets manager?

Publisert: 08.05.18 13:22

Er den som kjører den sprekeste bilen automatisk den beste sjåføren?

Premier League er helt på oppløpet, og med det følger de sedvanlige diskusjonene om hvem som har vært best i hva, når vi kommer dit at sesongen skal oppsummeres.

Én av de gjeveste utmerkelsene foregår på lederplan, og handler om hvem som skal få prisen som «Årets manager» .

Her vil nok nær sagt alle rope Pep Guardiola i kor, basert på hva den suverene seriemesteren har levert i 2017/18.

Men er det en selvfølge at det er Manchester City-sjefen som har vært den beste lederen i Premier League?

Dette er et interessant utgangspunkt for en prinsipiell diskusjon om hvilke kriterier som bør legges til grunn for en slik kåring.

Skal det gis en form for «fratrekk» for den som har de dyreste og beste spillerne til disposisjon, som jo har et automatisk forsprang i jakten på poeng og spektakulære scoringer?

I motsatt ende av skalaen, bør en manager som maksimaliserer hva det er mulig å få ut av små ressurser få et form for «tillegg», der prestasjonen gis mer anerkjennelse enn det som intuitivt er å lese ut av tabellen?

I Norge dukket en variant av denne diskusjonen opp da Brann-trener Lars Arne Nilsen ble kåret til årets trene r i 2016.

Da hadde Nilsen først ført Bergens stolthet tilbake til toppdivisjonen, og deretter rett til sølvplass i retursesongen. Til sammenligning hadde Kåre Ingebrigtsen tatt storebror Rosenborg til «The Double» to år på rad.

Hvem av dem hadde da gjort den beste trenerjobben?

Her finnes det ingen fasit, og problemstillingen blir enda mer relevant i den økonomisk svært skjevdelte engelske toppdivisjonen.

Tottenhams Mauricio Pochettino mener for eksempel at det er umulig å skille mellom to managere denne sesongen, som har hatt et vidt forskjellig utgangspunkt for arbeidet.

Den ene av disse er naturligvis Guardiola, som har skapt en suveren seiersmaskin, med et toppnivå til å få kronisk gåsehud av.

Én runde før slutt har de lyseblå samlet 94 poeng, med et gap på hele 17 poeng ned til den røde byrivalen på annenplass.

Den andre er 70 år gamle Roy Hodgson . Etter en trist sorti som England-manager, har veteranen fått litt av en oppreisning i Crystal Palace. Han overtok en klubb som hverken hadde tatt poeng eller scoret mål etter syv runder, vendte tilbake til start med grunnleggende drilling, og fikk sakte, men sikkert skikk på sakene. På tampen av sesongen har Palace tidvis spilt festfotball, og ligger på 11. plass med 41 poeng, før avslutningskampen mot West Bromwich. I tillegg skal det nevnes at klubben har slitt tungt med saker, og var svært nær poeng i flere strake kamper mot toppklubber. Her er det litt malurt i begeret at Hodgson kunne vært mer byttekynisk for å redde poeng i noen tilfeller, men uansett er totalen svært imponerende.

Sean Dyche er en annen manager det er all grunn til å stoppe opp ved denne sesongen. 46-åringen har bygget sten på sten i Burnley siden 2012. Selve byen er blant de stussligste i England, men det samme kan ikke sies om denne sesongens utgave av fotballklubben, som allerede har sikret en kruttsterk 7. plass.

Hvem andre kan være aktuelle for vurdering, da?

I Newcastle har Rafael Benitez hatt syltynt med penger til å kjøpe spillere for, men har likevel klart å styre klubben fra nordøst til en plass på øverste halvdel .

Det var slett ingen selvfølge at nyopprykkede Brighton skulle klare seg i det aller ypperste selskapet, men under Chris Hughton er fangsten så langt 40 poeng, og billetten til PL-spill i sør også neste år er i boks.

Så hvem bør da til slutt sitte igjen med prisen som årets manager?

Jo da, selv om både den ene og den andre har imponert ut fra forutsetningene, blir det umulig å komme utenom Pep Guardiola.

Han sa han trengte til i City. Det fikk han. Og i andre enden kom det ren fotballkunst, av en så spektakulær art at han må bli årets manager. Ja, han har fantastiske spillere, men dette maleriet er malt med Peps pensel.

Og gud bedre, så vakkert det er, det som har stått på staffeliet hans.

