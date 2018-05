Analysebyrå: Messi knuser Salah og Ronaldo på bestemannsliste

Lionel Messi har prestert best av alle i de fem europeiske toppligaene denne sesongen, ifølge det sveitsiske statistikk- og analysebyrået CIES Football Observatory.

Det kommer frem i byråets ukentlige rapport publisert 14. mai. Analysebyrået har tatt for seg spillernes prestasjoner i Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1 – og kommet til at ingen har vært bedre enn Lionel Messi .

Argentineren har vært i storslag for sitt Barcelona , og før den siste kampen mot Real Sociedad står Messi med 34 mål på 35 kamper. Nestemann på La Liga-toppscorerlisten er nemesis Cristiano Ronaldo, som står bokført med 25 mål på 26 kamper (Barca-kompis Luis Suárez har 25 på 32).

Fakta Topp 10 1. plass: Lionel Messi (Barcelona) 2. plass: David Silva (Man. City) 3. plass: Paulo Dybala (Juventus) 4. plass: Sergio Agüero (Man. City) 5. plass: Nicolás Otamendi (Man. City) 6. plass: Mohamed Salah (Liverpool) 6. plass: Fernandinho (Man. City) 8. plass: Kevin De Bruyne (Man. City) 9. plass: Raheem Sterling (Man. City) 10. plass: Robert Lewandowski (Bayern München) — 12. plass: Harry Kane (Tottenham) 16. plass: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 21. plass: Edinson Cavani (PSG) 33. plass: Philippe Coutinho (Barcelona) 37. plass: Kylian Mbappé (PSG) 61. plass: Luis Suárez (Barcelona) 64. plass: Mesut Özil (Arsenal) 67. plass: Christian Eriksen (Tottenham) 72. plass: Paul Pogba (Manchester United) PS: For å være med på listen, må man ha spilt 1800 minutter i ligaen (1440 min. i Bundesliga). Kilde: CIES (se hele topp 100-listen her)

På CIES’ liste er Ronaldo imidlertid langt fra nummer to. Han må nøye seg med en delt 16. plass med Napolis Lorenzo Insigne. Begge de to har landet på poengsummen 88.58 av 100 mulige.

Lionel Messi er altså helt øverst, og kanskje er annenplassen noe overraskende. For der Mohamed Salah har stukket av med alle «Sesongens spiller»-priser i England, og mest i konkurranse mot Kevin De Bruyne, er det David Silva som scorer nest høyest på CIES’ kåring.

Den siste pallplassen går til Juventus’ Paulo Dybala, før City-duoen Sergio Agüero og Nicolás Otamendi kniper 4. og 5.-plassen foran nevnte Salah. Salah må også dele 6.-plassen med Citys Fernandinho.

Kevin De Bruyne (8. plass) og Raheem Sterling (9. plass) gjør at hele seks Manchester City-spillere befinner seg på topp 10-listen, og totalt er det også Premier League-spillere som dominerer topp 100. Hele 30 spillere spiller til daglig i den engelske øverste divisjonen, men det er tyske Bayern München som har flest spillere på listen med sine elleve. Deres beste, Robert Lewandowski, er sistemann på topp ti.

PS: For å komme på listen, må man ha spilt 1800 ligaminutter (eller 1440 minutter om man spiller i Bundesliga). Det gjør at Neymar, som står med 1797 minutter for PSG i Ligue 1, ikke er på listen.

VGs tips: Barca vinner med 0–1-handikapp.

Barcelona så ut til å klare å gå igjennom hele sesongen uten et ligatap. Men Levante ville det annerledes for en uke siden, og vant 5–4. Så nå spørs det hvor stor katalanernes motivasjon egentlig er – ligagullet er jo for lengst sikret. Og snart er det fotball-VM.

Nå tror vi Barca er klare for å slå tilbake fra forrige ukes nedtur. Men det blir mot et Real Sociedad-lag som har skjerpet seg i vår med fem seirer på syv kamper.

Spillet blir hjemmeseier i 0–1-handikappspill til 1,45 i odds. Spillstopp er kl. 20.40 og Viasport 1 viser kampen.

