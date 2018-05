DRAMA: Skuffede HSV-supportere brukte pyro-teknikk, og kampen måtte avbrytes. Politi kom inn på banen, for å rydde opp. Foto: AXEL HEIMKEN / dpa

Politiet måtte rydde opp da HSV rykket ned etter 55 år

(Hamburger SV-Gladbach 2–1 og Wolfsburg-Köln 4–1) Hamburger SV har vært med i øverste Bundesliga siden opprettelsen i 1963 uten å rykke ned. Nå er det slutt.

Den klassiske HSV-klokken stopper dermed.

19 985 dager etter at de spilte sin første Bundesligakamp, den 24. august 1963, er klubben fra Nord-Tyskland dermed på nivå to for aller første gang.

«HSV weg!» står det å lese øverst på Bild Zeitungs nettside, og fotballmagasinet Kicker rykker ned under kaotiske forhold.

Hamburger-supporterne brukte pyroteknikk mot slutten av kampen, og politiet måtte inn på banen. Kampen var avbrutt i lang tid før dommeren endelig kunne blåse av - omtrent et kvarter etterat han egentlig skulle ha gjort det.

Selv om HSV gjorde jobben sin mot Gladbach, hjalp det ikke så lenge som Wolfsburg vant over allerede nedrykksklare Köln hjemme i bilbyen.

HSVs bykollega St. Pauli redder plassen i 2. Bundesliga, og det betyr at det går mot et saftig Hamburg-derby neste sesong.

HSV avsluttet kampen mot Gladbach med bare ti mann etter at Bobby Wood pådro seg sitt andre gule kort med en sen takling mot Christoph Kramer.

Borussia Dortmund spilte bare 1–1 mot Hoffenheim, men reddet likevel den siste Champions League-plassen takket være bedre målforskjell enn Bayer Leverkusen, som vant 3–0 over Hannover. Hoffenheim er også klare for Champions League - med samme poengsum som Dortmund og Leverkusen. De to øvrige plassene går til seriemester Bayern München og sølvvinner Schalke.

Bayern tapte sensasjonelt 4–1 hjemme mot Stuttgart, som imidlertid ikke klarte Europa League-plass. Daniel Ginczek scoret to mål mot et Bayern-lag som tydeligvis tenkte mest på kveldens gullfest.

