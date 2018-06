ALT FOR NORGE: Bjørn Maars Johnsen (t.h.) er lykkelig for at han får tillit av landslagstrener Lars Lagerbäck (t.v.). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Maars Johnsen ut mot USAs landslag: – Et stort kaos

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 02.06.18 19:15

Amerikansk presse har begynt å lure på hvorfor USA ikke fikk kloen i Bjørn Maars Johnsen (26). Men kjærligheten er ikke gjensidig.

«Stjerneskuddet USA tapte», skriver Yahoo Sports i en artikkel om spissen. Maars Johnsen er født i Nord-Carolina, og har amerikansk mor og norsk far. I fjor tok han valget om å forplikte seg til det norske landslaget etter at Lars Lagerbäck ga ham tillit i troppen.

Nå drømmer amerikanerne seg bort: «I en alternativ virkelighet forbereder USAs landslag seg til 2018-VM. Jonathan Gonzalez, midtbanetalentet som Mexico foran USA fordi vi ikke kom til VM, er en av de 23 spillerne som skal delta i turneringen. Og kanskje Bjorn Johnsen også», skriver Yahoo.

De påpeker at Maars Johnsen har gått fra å spille fotball i Nord-Carolina til å være ettertraktet av klubber i La Liga og Bundesliga. «Clearly, Johnsen is another one who got away» .

– De har begynt å interessere seg for meg nå. Men jeg er ikke fokusert på det amerikanske landslaget. Jeg er veldig glad for å være norsk landslagsspiller, sier Bjørn Maars Johnsen til VG.

– Bare rot

Det er altså ikke bare pengesterke klubber som har begynt å bli nysgjerrige på mannen som scoret 19 seriemål i sin første sesong i nederlandsk fotball. Men ADO Den Haag-spissen antyder at spill for USA ikke ville vært særlig aktuelt uansett om muligheten hadde vært der.

– De er bare et stort kaos uansett. Måten de spiller på, de bruker 100 forskjellige spillere, det er bare rot. De aner ikke hva de skal gjøre etter at de ikke klarte å kvalifisere seg til VM, sier tankspissen med fire norske landskamper.

– Norge har kommet mye lengre enn dem når det kommer til å bygge et nytt lag. Jeg synes jeg er i en bedre situasjon. Og jeg tror heller ikke familien min ville vært særlig fornøyd om jeg spilte for USA.

– Mer kjærlighet fra folket

Selv om han ble født i USA, har fotballkarrieren stort sett utspilt seg i Europa. Han begynte som juniorspiller i Vålerenga og gikk videre til Tønsberg. Så prøvde han lykken i Portugal, Spania, Bulgaria og Skottland før han slo gjennom for alvor i Nederland denne sesongen.

– Jeg er både norsk og amerikansk, men dette handlet om hva hjertet mitt følte. Jeg ville gjøre familien min stolt. Navnet mitt er Bjørn Maars Johnsen, jeg tror ikke det er mange med et sånt navn som ville spilt for USA. Jeg er veldig stolt av å være her, sier han.

– Hvorfor valgte du å spille for Norge?

– Jeg følte sterkere bånd til det norske landslaget, og jeg kjente mer kjærlighet fra folket. De ga meg muligheten, og jeg fikk sjansen umiddelbart. Lagerbäck stoler på meg, og jeg spiller for Norge med hele mitt hjerte.

– Har du fått henvendelser fra det amerikanske landslaget?

– Ja, da jeg spilte i Skottland, men ikke noe så konkret at de ba meg komme på samling. Jeg var ikke irritert over det, men da jeg fikk muligheten i Norge, så var det det jeg ønsket. Jeg ønsket meg den følelsen, den patriotismen. Jeg er veldig stolt for å spille for Norge. Familien min kommer på hver kamp.