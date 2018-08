Haugen kunne ikke gjort som Heltne Nilsen: – Jeg stikker ikke nå

BERGEN (VG) (Brann - Start 4–1) De mistet både tabelltoppen og Sivert Heltne Nilsen i løpet av få dager, men Haugen og Brann skal kjempe til siste slutt for at seriegullet skal havne i Bergen.

Da Rosenborg slo Ranheim i byderbyet lørdag, vippet de Brann ned fra tabelltoppen, en posisjon laget fra Bergen har hatt siden de slo Stabæk 3–0 21. april.

Og mange lurte på hvordan de ville se ut uten sin midtbanesjef Sivert Heltne Nilsen , som i forrige uke forlot Brann til fordel for danske Horsens i en omdiskutert overgang.

I tillegg var det mange Brann-supportere som fryktet at også gullkalven Fredrik Haugen skulle forlate Brann Stadion. Da Haugen skrev under på en treårskontrakt i februar, kunne VG melde at det var med en slags felles forståelse for at Haugen skal kunne reise videre om den rette klubben kommer på banen.

Nå bekrefter han at han ikke kommer til å gjøre som sin gamle midtbanekollega, hvis det skulle komme bud på ham.

– Jeg stikker ikke nå, sier Haugen til VG, og fortsetter:

– Vi har en sjanse i år, så nå skal vi kjøre på ut sesongen og prøve å være med helt inn. Vi har vært det beste laget så langt når vi leder, så hvorfor skal ikke vi prøve å vinne serien i år?

– Du kan ikke gå glipp av det her?

– Nei, det kan jeg ikke, det går ikke.

Det kan vise seg å bli viktig for Brann denne høsten. For på et frispark fra rundt 20 meter i begynnelsen av første omgang, fikk Fredrik Haugen drømmetreff med høyrefoten og sendte ballen over muren, og rett i krysset. Han feiret det med å vise frem klubb-logoen.

– Jeg er Bergens-gutt og elsker klubben, så det er naturlig for meg, sier han om feiringen.

Vingene punkterte

Brann fortsatte presset, og etter et dårlig klarert innlegg plukket Ordagic opp ballen i feltet og scoret sitt første mål for Brann, og dét i sin første start på hjemmebane.

Start kom med et skremmeskudd i starten av den andre omgangen da Kevin Kabran sendte avgårde en suser med strak vrist og reduserte, men mot slutten av kampen viste både Gilbert Koomson og Ludcinio Marengo hva de er gode for, og kampen endte 4–1 til serielederne i Bergen.

– Savner Sivert

Etter kampen var Koomson glad for å ha scoret sitt første Brann-mål, men forteller at han, som flere, syntes det var tungt å miste Sivert Heltne Nilsen til Danmark.

– Jeg ble litt skuffet fordi Sivert var en bra spiller, og han pushet oss alltid. Men faren hans er veldig intelligent og han vet at vi klarer oss uten Sivert også, og jeg ønsker han masse lykke til i Danmark, sier han til VG.

Flere har reagert etter at Brann solgte Sivert Heltne Nilsen til Horsens midt i sesongen, og før kampen åpnet trener og pappa Lars Arne Nilsen litt mer opp om situasjonen.

– Nja, det er jo ikke bra for oss. Det er ingen tvil om det. Vi savner han selvfølgelig på trening og på kamp. Det har jeg også vært ganske tydelige på, til både gutta, administrasjonen og til Sivert selv. Jeg skulle gjerne hatt ham her, men sånn er det. Han er vekk, sa han til Eurosport før kampen.

– Det er mange ting man sikkert kunne gjort annerledes. Det skjedde fort og det kan godt hende vi skulle fortalt mer. Jeg har egentlig ikke fasiten på det. Jeg kom i en litt kinkig situasjon. Jeg har sagt at jeg gjerne skulle hatt han her og at jeg selvfølgelig savner han. Det har jeg vært ganske klar på og det kunne jeg kanskje sagt.

– Elendig start på kampen

Kjetil Rekdals Start sliter i bunnen av tabellen, og tapet mot Brann i Bergen var Starts 31. bortekamp på rad uten seier. De har faktisk ikke vunnet borte i Eliteserien siden 30. mai 2015.

– Den svinger fra A til Å. Vi får en elendig start på kampen. Frisparket til Haugen er fantastisk selvfølgelig, men det som skjer før er elendig av oss.

Sa Kjetil Rekdal som var skuffet over at de ikke klarte å sette sjansene sine.

– Når du er alene med keeper to ganger, så må man score på de sjansene der om man skal ha et håp om å ta poeng borte i Bergen.