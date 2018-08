BER OM OVERGANG? Paul Pogba, her under sommerens VM, som hans Frankrike vant. Foto: Bjørn S. Delebekk

Daily Mail: Pogba desperat etter å forlate Manchester United

Publisert: 08.08.18 07:25

Den britiske tabloidavisen hevder Paul Pogba (25) er desperat etter å få forlate Manchester United - og at spilleren allerede skal være enig med Barcelona om en femårskontrakt.

Daily Mails påstander kommer dagen etter at Sky Sports rapporterte at Manchester United avslo et bud på den franske VM-vinneren.

Etter sigende la Barcelona 45 millioner pund, stopperen Yerry Mina og midtbanespilleren Andre Gomes på bordet for å forsøke å sikre seg Manchester Uniteds rekordkjøp.

Ikke godt nok, mente Manchester United, som ønsker å beholde spilleren.

Eks-Manchester United-back Gary Neville reagerte på følgende vis:

Skal vi tro britiske Daily Mail , er imidlertid spilleren selv svært lysten på å dra.

– Paul Pogba har fortalt Manchester United at han er desperat etter å dra til Barcelona og har allerede blitt enige med La Liga-giganten om en kontrakt som gir ham nær 3,7 millioner kroner i uka, hevder tabloidavisen å vite.

Avisen skriver at den 25 år gamle midtbanespilleren i løpet av de siste to døgnene har gjort det klart overfor de andre spillerne og resten av staben at han vil dra.

– Pogba har sendt en sms til Ed Woodward (Man. United-direktør), der han har informert om ønsket om å dra. Klubben benekter imidlertid dette, skriver Daily Mail.

Det er bare to år siden Pogba ble verdens dyreste spiller da han signerte for Manchester United (nå er Neymar verdens dyreste), men nå skal altså spilleren ønske seg videre.

Ikke nok med det: Pogba har allerede blitt enige med Barcelona om en femårskontrakt som gir ham 190 millioner kroner i året, hevder Daily Mail å vite.

Ifølge avisen skal grunnen til Pogbas angivelige ønske være at han har blitt desillusjonert under manager José Mourinho. Han skal være lite fornøyd med at Mourinho ikke lovpriste hans innsats under VM da han fikk sjansen, men istedenfor brukte anledningen til å kritisere holdningen til franskmannen.

Så gjenstår det å se om det blir en overgang for Pogba. Barcelona har til slutten av måneden med å forføre Manchester United, men dersom De røde djevlene ønsker en erstatter, haster det.

Overgangsmarkedet for de engelske klubbene stenger 18.00 torsdag.

PS: Manchester United skal jakte en midtstopper, men det ser ikke ut til å bli Bayern Münchens Jerome Boateng. Ifølge Bild skal han personlig ha ringt José Mourinho og sagt at han har blitt smigret av interessen, men at han ikke vil til Manchester United.