PÅ VEI TIL ØSTERRIKE: Erling Braut Håland herjet i 5–1-seieren mot Brann. Bak kulissene rykker han stadig nærmere en overgang til RB Salzburg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Håland timer unna Salzburg-overgang: – Småting som gjenstår

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 13.08.18 13:02

Det skal være snakk om timer før Moldes brennhete spiss Erling Braut Håland (18) blir bekreftet klar for RB Salzburg.

Ifølge VGs opplysninger forventer man i Molde å gjennomføre salget av Håland, som kan ha en totalramme på hele 100 millioner kroner , i løpet av mandag ettermiddag eller tirsdag.

– Vi er veldig nærme

Spilleren reiste torsdag til Østerrike for å gjennomføre den medisinske testen for RB Salzburg samt å forhandle frem sin personlige avtale med klubben. Pappa Alfi Håland bekrefter til VG at den medisinske testen gikk som den skulle.

– Ble dere enige om en kontrakt?

– Vi har jo ikke skrevet under, så sånn sett er vi ikke enige. Vi har en positiv dialog, men ingenting er underskrevet. Vi har vært der og forhandlet, men det gjenstår en hel del, sier Alfi Håland til VG.

Etter Salzburg-turen reiste Erling Braut Håland hjem til Molde der han bidro sterkt i 5–1-nesablingen av serieleder Brann søndag kveld. Nå bekrefter administrerende direktør Øystein Neerland at en overgang nærmer seg.

– Vi nærmer oss en overgang som vi håper og tror at går i orden i løpet av kort tid. Vi er veldig nærme å få til dette, men det er ikke i orden før alle parter har signert. Det er noen småting som gjenstår, men vi håper og tror at det går veien, sier Neerland til VG.

Jobber for tilbakelån

Norske klubber får ikke lov til å signere nye spillere etter overgangsfristen natt til torsdag. Derfor ønsker Molde å få Håland-avtalen i havn innen den tid, ideelt sett med et tilbakelån ut sesongen slik TV 2 tidligere har omtalt, slik at de ikke risikerer å miste 18-åringen uten å være i stand til å hente en erstatter.

– Vi ønsker å få det på plass veldig fort nå. Det er et poeng å få det klarert før torsdag, sier Neerland.

– Kommer han til å bli lånt tilbake til Molde?

– Vi kan ikke konkludere 100 prosent før alt er på plass, men vi jobber for å få til et tilbakelån. Så får vi konkludere når avtalen er i orden, sier Molde-direktøren.

Alfi Hålands svarer noe unnvikende på spørsmål om de ønsker et tilbakelån til Molde.

– Ting må diskuteres. Det er ikke helt avklart ennå, sier han.

VG spurte Erling Braut Håland om den mulige Salzburg-overgangen etter Brann-kampen søndag kveld. Slik svarte unggutten: