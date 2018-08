LITE SPILLETID: Martin Ødegaard har kun fått noen korte innhopp for Real Madrid i sesongoppkjøringen, som her mot Juventus. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Ødegaard eneste vrakede Real Madrid-spiller: – På vei bort

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 14.08.18 12:21 Oppdatert: 14.08.18 12:40

FOTBALL 2018-08-14T10:21:31Z

Real Madrid tar med seg fem keepere og to skadde spillere i troppen til sesongens første offisielle kamp. Kun én spiller mangler: Martin Ødegaard (19).

Det tolkes i spanske medier som et tydelig tegn på at nordmannen er på vei bort fra klubben. «Hans timer kan være talte», skriver den spanske avisen Marca i tirsdagens papirutgave.

«Ødegaard på vei bort etter supercup-vraking», skriver AS . Real Madrid har ikke oppgitt noen grunn til at 19-åringen ikke er med i troppen.

Da Real Madrid møtte AC Milan til treningskamp i helgen var samtlige 30 spillere, inkludert Ødegaard, med i troppen. Men til sesongens første offisielle kamp, den europeiske supercupen mot Atlético Madrid i estiske Tallinn, er Ødegaard den eneste vrakede spilleren i 29-mannstroppen.

VG har uten hell forsøkt å komme i kontakt med spillerens far Hans Erik Ødegaard og agent Bjørn Tore Kvarme.

En skade kunne vært forklaringen, men Real Madrid har valgt å ta med både Jesús Vallejo og Álvaro Odriozola til tross for at begge er ute med skade. Troppen inneholder for øvrig hele fem keepere.

– Han har spilt lite og har til gode å utmerke seg noe særlig. Han brente en kjempesjanse mot Manchester United som hadde vært bra for ham. Det er flere spillere som står langt foran ham i køen, som Dani Ceballos, sier AS-journalist Carlos Forjanés til VG på spørsmål om hvordan Ødegaard har prestert i oppkjøringen.

Den Madrid-baserte journalisten er ikke i tvil om at Ødegaard vil bli lånt ut til en ny klubb denne sesongen, etter halvannet år på utlån til nederlandske Heerenveen.

– Han har ingen plass i troppen, og Real Madrids intensjon er å låne ham ut. Jeg vet ærlig talt ikke hvor han kan dra. Real Madrid vil la ham velge, så det vil nok være avhengig av ham, sier Forjanés.

De eneste spekulasjonene som verserer rundt Ødegaard for øyeblikket, er at han ifølge britiske og spanske medier skal ha blitt tilbudt på lån til de engelske Championship-klubbene Aston Villa og Derby County.