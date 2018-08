YDMYKET: Brann tapte 5–1 borte mot Molde. Etter kampen fortvilte trener Lars Arne Nilsen (i midten) og hans spillere. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Lokalpressen bekymret for Brann: – Helt krise

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 13.08.18 09:51 Oppdatert: 13.08.18 10:11

Bergenspressen er ikke nådig med Brann etter serielederens andre firemålstap mot Molde denne sesongen.

– Bunnivået deres begynner å bekymre alvorlig. Er det noe vi har sett denne sesongen, er at det ikke er mange eksempler på at de har et godt, gammeldags bunnivå. Men det vi så i går, var helt krise, sier Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer til VG.

– Naivt og dårlig

Søndag kveld ble Brann ydmyket på Aker Stadion, der Molde tok en knusende 5–1-seier – nok en gang med en Erling Braut Håland i storslag. Det oppsiktsvekkende resultatet kommer kun halvannen måned etter at spisstalentet scoret samtlige mål i Moldes 4–0-nedsabling av Brann i Bergen .

– De har grunn til å være flaue over det. Det var en totalkollaps. Det er noe som heter at alle kan gjøre feil, men det er en spesiell kategori mennesker som gjør samme feil to ganger. Det er veldig ulikt Brann under Lars Arne Nilsen å spille så naivt og dårlig, sier Pamer.

Til tross for at Sivert Heltne Nilsen spilte i 4–0-tapet i Bergen, mener kommentatoren at fraværet av den Horsens-klare midtbanekrigeren var noe av grunnen til at Brann presterte som de gjorde i Molde.

– Jeg tror ikke Brann-spillerne ville tillat seg å slippe seg så langt ned med Sivert på banen. Han satte standarden og holdt de andre i ørene, sier BT-kommentatoren.

Takket være Rosenborgs 1–1-resultat hjemme mot Stabæk leder Brann fortsatt Eliteserien med 12 kamper igjen å spille. Men avstanden ned til RBK er nå kun på ett poeng, mens Molde lurer fire poeng bak der igjen.

Den nye fadesen mot Molde markeres slik på forsiden av Bergensavisen:

– Ikke bekymret

Branns sportssjef Rune Soltvedt virker ikke å være i særlig dårlig humør når VG ringer ham mandag morgen.

– Det er klart det er uheldig for oss å få sånne kamper, men jeg er ikke bekymret i det hele tatt. Det er jeg ikke. Der og da føles det tøft, men jeg har veldig stor tro på at vi skal komme tilbake på sporet, sier Soltvedt.

– Fraværet av Heltne Nilsen nevnes som en mulig grunn til stortapet. Er du enig?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i diskusjoner rundt ham, men han spilte vel da vi tapte 4–0 hjemme. I går spilte vi borte og tapte 5–1. Det er ingen enkeltspillere som vinner seriekamper for Brann, det er et lag utopå der, og sånn har det vært i hele år. Det er det viktigste for oss.

BT-kommentator Pamer mener kategorisk at Brann «trenger mer og kommer til å hente mer» før det norske overgangsvinduet stenger natt til torsdag. Han peker på spissplassen som en prioritet og påpeker at han mener signeringen av Ruben Yttergård Jenssen ikke nødvendigvis fyller tomrommet etter Heltne Nilsen.

Rune Soltvedt åpner for å handle de neste dagene.

– Det er mange dager igjen av vinduet. Vi får se hva vi gjør. Vi har en god tropp, men ser på mulighetene for å gjøre noe. Det er ikke nødvendigvis slik at det kommer til å skje, men det er det vi jobber for, sier sportssjefen.