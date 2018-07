– BØR GÅ I SEG SELV: Per Joar Hansen (52) er kritisk til RBK-styrets håndtering av Ingebrigtsen-exiten i Rosenborg. Her på landskamp i San Marino høsten 2017. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

«Perry» etter Ingebrigtsen-sparkingen: – Styret bør helt klart gå i seg selv

Publisert: 20.07.18 12:39

Landslagsassistent og tidligere Rosenborg-trener Per Joar Hansen reagerer på hvordan styret i klubben sparket Kåre Ingebrigtsen. Han tror mange personer rundt klubben var med på å felle treneren.

– Styret bør helt klart gå i seg selv. Hvor bra fotballkunnskapen til de som sitter der er, vet jeg ikke. Men mange styrer i ulike klubber består av for lite fotballkunnskap. De er totalt uforberedt på hvordan det fungerer i en toppklubb, sier «Perry» til VG.

Lars Lagerbäcks landslagsassistent mener det er et stort problem i fotball-Norge.

– Ikke bare i Trondheim , men generelt, så er det veldig dårlige prosesser før man sparker en trener. Man får beskjed på SMS at man skal møte opp på kontoret også sparkes man uten mulighet til å evaluere seg selv eller klubben på en konstruktiv måte.

– Tror du Ingebrigtsen fikk den muligheten til dialog?

– Nei, det gjorde han sikkert ikke.

Per Joar Hansen fikk selv sparken i Rosenborg sommeren 2014 - også den gang var manglende utvikling en del av begrunnelsen fra klubbledelsen. 52-åringen var hovedtrener i Trondheim i to perioder: 2004–2005 og 2012–2014.

– Står med skjegget i postkassa

Mange ble overrasket over hvor fort det tilsynelatende gikk fra avansement i Champions League-kvalik på onsdag til fyken på torsdag. 52-åringen føler seg sikker på at styret har vurdert det i flere uker.

– I en fotballklubb skjer det hele tiden evalueringer bak en treners rygg. Dette har de nok bestemt over tid.

– Burde de ikke da hatt en «Plan B»?

– De hadde nok et par alternativer klare til å ta over, men så sier de plutselig nei. De hadde bestemt seg for å sparke han, så nå ender de opp uten en klar plan. Og da står de der med skjegget i postkassa, sier han til VG.

Tror ytre krefter har påvirket

Per Joar Hansen snakker mye om det han kaller «påvirkningsagenter». Med det mener han folk rundt klubben og styret som gjerne vil ha sitt ord i saken om klubbens beste.

– Det er veldig mange påvirkningsagenter rundt klubben som er med på det hele. Tidligere spillere, trenere, mediefolk og styremedlemmer vil alle gjerne ha et ord.

Nils Arne Eggen er en av dem som stiller seg bak RBK-ledelsen i avgjørelsen. Han sa følgende til VG torsdag kveld:

– Det er et styre i Rosenborg som har gjort en grundig undersøkelse og kommet frem til at resultatene for så vidt har vært bra, men at prestasjonen ikke har vært som forventet. Det sitter mye fotballkunnskap i styret. Rune Bratseth, Fredrik Winsnes, Vegard Heggem og mange flere.

Der er Perry av en helt annen oppfatning.

– Det er tidligere spillere i styrene, men det er noe helt annet å ha erfaring med å være trener kontra å være spiller. Du får et press du aldri har opplevd før, og mange blir revet med i dansen av påvirkningsagenter rundt klubben. Da klarer man ikke alltid å stå i mot de kreftene.

Ola By Rise meldte dette på Twitter i kjølvannet av Ingebrigtsen-exiten. VG har vært i kontakt med By Rise, men han ønsket ikke å kommentere saken ytterligere.

– Trenger fred og ro

Nå mener landslagsassistenten at Ingebrigtsen må få slappe av litt.

– Nå må Kåre få ro og fred og la det synke inn.

– Du har selv opplevd hvor tøft det kan være å få sparken i RBK. Føler du litt med han akkurat nå?

– Det er ikke synd på noen av oss topptrenere. Vi vet vi ikke blir pensjonister noe sted vi drar, man får sparken til slutt. Vi velger å ta jobben selv, sier han.