Kastrati vil ikke være Bamba-erstatter: – Liker ikke å bli kalt det

KRISTIANSUND (VG) Kristiansund solgte Daouda Bamba (23) for åtte millioner og hentet inn Flamur Kastrati (26) til en brøkdel av summen. Etter debuten er Oslo-gutten offensiv.

– Jeg kan være et kupp, sier den tidligere Sandefjord-spissen etter en krigersk debut mot Rosenborg hvor han rakk å gjøre seg populær blant hjemmefansen takket være sin oppofrende innstilling og temperamentsfulle personlighet.

Den eksakte overgangssummen er ikke kjent, men Kastrati antas å ha kostet Kristiansund rundt 500.000 kroner da han kom fra Sandefjord på «Deadline Day». Kun fire dager senere gikk han rett inn i startoppstillingen og fylte den gamle spissplassen til Brann-klare Daouda Bamba, som sikret rundt åtte millioner kroner inn i klubbkassen i Nordmøre.

En erstatter, med andre ord? Ikke ifølge Kastrati.

– Jeg er ikke hentet inn som noen erstatter, jeg spiller på min egen måte. Jeg liker ikke å bli kalt det, for jeg er ikke hentet inn som en erstatter, jeg er hentet inn som en forsterkning, sier 26-åringen til VG.

– Har vært litt tamt

Allerede i debuten mot Rosenborg fikk Kastrati god kontakt med sitt hjemmepublikum, som leverte kveldens høyeste jubelbrøl da spissens navn ble ropt opp før kampstart. Sommerkjøpet markerte seg med knallhardt arbeid og tøffe dueller mot RBK-stjernene; det var populært blant KBK-fansen at han tok hevn på Even Hovland etter å ha blitt taklet stygt bakfra.

– Det var veldig moro. Det tar selvfølgelig tid å komme seg inn i et helt nytt system, men jeg synes jeg løser det bra, sier nysigneringen, som gjentatte ganger gestikulerte mot publikum for å få opp temperaturen på tribunen.

– Det er herlig. Det var litt det vi etterlyste nå. Etter sommeren har det vært litt tamt, og KBK er ikke kjent for å være tamme. Det var herlig å se at Flamur var med på å tenne gryten igjen. Det boblet, sier trener Christian Michelsen.

– At vi er et springbrett, er helt suverent

Kastrati er ikke den første spissen som kommer til klubben i sommer: KBK har også signert Simon Alexandersson (25) fra svenske Brage, ettersom de solgte Benjamin Stokke til danske Randers tidligere i overgangsvinduet.

– Vi gleder oss til fortsettelsen både med Flamur og Simon. De kommer til å gi KBK masse. Vi kommer til å få frem spisskompetansen deres. Det er spennende tider i KBK, sier Michelsen.

Han er fornøyd med hvordan klubben driver spillerlogistikk, illustrert av sommerens spiss-handel: To etablerte spisser ut til større klubber, to erstattere inn – og flere millioner kroner i fortjeneste.

– Måten vi klarer å få gode, talentfulle, ambisiøse gutter til den klubben her, er at det ligger en gulrot i form av at de får lov til å ta steget videre når de er gode nok og tiden er inne. Det at vi er et springbrett, er helt suverent. Det har vi vist med 3–4 spillere nå i sommer, og det kommer vi til å vise i fremtiden.