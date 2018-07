TAKK OG FARVEL: Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun ble torsdag sparket i RBK. Her fra en tidligere treningsøkt. Foto: Bjørn S. Delebekk

Erik Hoftun om sjokkbeskjeden: - Jeg trodde han køddet

Publisert: 20.07.18 17:41 Oppdatert: 20.07.18 18:04

TRONDHEIM (VG) Assistenttrener Erik Hoftun (49) ble overrasket da Kåre Ingebrigtsen (52) ringte selv med beskjeden om at han var sparket som hovedtrener i Rosenborg. Ikke lenge etter led Hoftun samme skjebne.

– Jeg jobbet på kontoret med Hugo Pereira (medlem i RBKs trenerteam), da Kåre ringte meg og sa fra at han hadde fått sparken. Jeg trodde han køddet, men det viste det seg at han ikke gjorde, sier Hoftun til VG.

For første gang forteller han om hvordan det er å miste jobben som assistenttrener i RBK – et døgn etter at han og Ingebrigtsen mistet jobben.

Etter telefonsamtalen med Ingebrigtsen kom den tidligere hovedtreneren på kontoret, og Ingebrigtsen, Pereira og Hoftun pratet litt sammen før Ingebrigtsen reiste videre.

Deretter kom daglig leder Tove Moe Dyrhaug og kommunikasjonsleder Trond Alstad på kontoret med beskjeden om at også Hoftun var ferdig, forteller den tidligere assistenten selv.

49-åringen reagerer på måten det hele skjedde.

– Det er spesielt å få den beskjeden med en kollega (Pereira) i samme rom, sier Hoftun.

Ikke hørt noe fra Koteng

Den gamle Rosenborg-midtstopperen har ikke hørt noe fra styreleder Koteng.

– Jeg synes det er rart at han ikke har kontaktet meg, mener Hoftun.

Dyrhaug har ikke besvart VGs henvendelse om saken. Koteng vil ikke kommentere den.

Hoftun forteller at både gårsdagen og dagen har vært spesiell. Likevel finner midtstopperen god trøst i spillernes pressemelding.

– Det betyr enormt mye, og gjør dagen lettere. Jeg føler vi går ned med flagget til topps, når vi har spillergruppen i ryggen etter en sånn avgjørelse. Det er en fantastisk gjeng, sier Hoftun, som har fått flere SMS-er og telefoner fra spillerne.

Rørt

Han trekker spesielt frem en telefonsamtale fra unggutten Erlend Reitan.

– Erlend ringte meg i går kveld, og han er jo en spiller som ville spilt mer, men at han ringer og uttrykker det han gjør ovenfor meg er veldig rørende, sier Hoftun og forteller at 20-åringen også ringte til Ingebrigtsen.

Til tross for at spillerne ønsket Ingebrigtsen og Hoftun gjeninnsatt som i klubben, sliter Hoftun med å svare på om han hadde kunnet takke ja til det.

– Det blir veldig hypotetisk og helt umulig å svare på, sier Hoftun kort.

RBKs tidligere sportssjef og kaptein ønsker ikke å kritisere de som tok avgjørelsen om å kvitte seg med trenerduoen.

– Man må respektere og godta det. Fotballen er merkelig og brutal, men livet går videre.

– Fantastiske år

Den rutinerte fotballmannen går imidlertid i detalj da han blir spurt om hvor realistisk styrets fokus på å nå gruppespillet i Champions League er.

– Det er betydelig vanskeligere å spille der i dag enn for 20 år siden. Avstanden til de beste lagene i Europa har blitt større, og veien til gruppespillet er blitt lengre. Nå må Rosenborg gjennom tre-fire runder, mens før var det en kvalikkrunde, sier Hoftun.

– Det kan være realistisk, om man er dyktig nok og har litt flaks, sier Hoftun.

Han og Ingebrigtsen ledet Rosenborg til tre seriegull og to cupgull på fire år.

– De fire årene sammen med Kåre og resten av teamet har vært fantastisk. Spillergruppen har blødd for drakten hver eneste dag, og jeg vil rette en stor takk til trenere, medisinsk apparat og alle andre som har tilrettelagt. De fine minnene er alltid i hjertet mitt, avslutter Hoftun.