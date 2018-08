NORGESVENN: Kjell Jonevret er en merittert trener i norsk målestokk. Her fra slutten av perioden i Viking. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Kjell Jonevret ønsker Norge-retur

FOTBALL

Den tidligere Molde- og Viking-treneren er mer enn åpen for en retur til norsk fotball, men er overrasket over at ingen klubber i Eliteserien har tatt kontakt. Samtidig forteller han om det mest bisarre som skjedde mens han var trener i Sør-Afrika.

– Jeg hadde nesten trodd at noen av klubbene som sparket sine trenere ville høre fra seg, men det har ikke vært noe konkret. Det er flere klubber der jeg kunne gjort en god jobb, forklarer Jonevret på telefon fra sommerlige Stockholm.

Den mangeårige Viking- og Molde-treneren har vært uten jobb siden han trakk seg fra sørafrikanske Orlando Pirates for et år siden, og har blitt koblet til flere norske klubber siden det. Etter en del oppdrag i næringslivet og også i privatlivet, er han nå klar for en retur i trenermanesjen.

– Men det føles ikke som jeg har vært ute. Jeg tar det litt «lungt», det har jeg fortjent, og det må kjennes rett. Jeg hopper ikke bare på en ny jobb, forklarer han.

56-åringen forklarer at han har bedre kontroll på Eliteserien enn Allsvenskan, tross at han bor i Stockholm, og at han kjenner seg litt norsk. Følelsen virker å være gjensidig – i 2009 ble han kåret til «Årets romsdaling» av Romsdals Budstikke, etter han hadde ledet Molde til seriesølv.

Noe nytt eventyr i Afrika blir det dog neppe. Jonevret tok over Orlando Pirates i Johannesburg i starten av 2017, etter at han ble enig med Viking om å skille lag. Der ble han i et drøyt halvår.

– Vi snudde en dårlig trend, berget oss fra nedrykk og kom til en cupfinale, som vi dessverre tapte. Men jeg følte at det ikke virkelig var meg de ville ha, sier Jonevret om hvorfor han trakk seg fra klubben.

Han understreker at det hele var «et eventyr», men han fikk tidlig merke kulturforskjellen mellom Rogaland og Johannesburg. Da han kom til stadion, sto det et skilt som forbød spillerne å bære våpen og Jonevret måtte spørre hvorfor.

– Da sa de at like før jeg kom, hadde en spiller løpt inn i garderoben, hentet en pistol og skutt ned en drone som fløy over han, sier han om den mer bokstavelige formen for skuddtrening.

Akkurat den historien kan han le av i ettertid, men det var også mer alvorlige hendelser rundt hans spillere, som han beskriver som rockestjerner i Sør-Afrika. Det var flere tilfeller av kidnappinger og ran i hans tid i klubben, i tillegg til noen mer kuriøse situasjoner.

– Plutselig kunne jeg få vite at en av spillerne var i skogen i to uker for «å bli mann», selv om han hadde kamp. Og også tidspunkter forholdt de seg rolig til, det var ikke så mange som var der første gangen spillerbussen skulle gå til et gitt klokkeslett, forklarer han.

Selv om jobben i den sørafrikanske storklubben åpnet dører til andre klubber på det afrikanske kontinentet, har han foreløpig takket nei til det som er av forespørsler. For å være nær barn og barnebarn.