Får tyn etter «spenstig» Bundesliga-tips: Tror Bayern vippes av tronen

FOTBALL 2018-08-24T04:55:08Z

Seks ganger på rad har Bayern München vunnet Bundesliga. Eivind Bisgaard Sundet, ekspert på tysk fotball, tror ikke det blir syv.

Publisert: 24.08.18 06:55

I sitt tabelltips har Bundesliga -kommentatoren listet opp Bayer Leverkusen som nummer én, med Bayern München som nummer to.

– Det er et friskt tips, uttaler Morten Langli for Viasat, og mener at Bisgaard Sundet bør spille på eget tips om han virkelig tror på det selv.

– Spenstig, kaller Jan Åge Fjørtoft tipset på Twitter, mens tidligere Bundesliga-proff Rune Bratseth sier at «det har jeg ingen tro på», det selv om han erkjenner at Bisgaard Sundet følger bedre med enn hva han selv gjør.

Slik reagerte Viasat-studio på tipset til Bisgaard Sundet:

– Å ikke tippe Bayern München på topp, den klart største klubben i Tyskland og som har vært totalt overlegne i seks sesonger ... Jeg skjønner at det er rart å melde, smiler Bisgaard Sundet overfor VG.

– Hvorfor har du ikke satt Bayern på topp?

– Det er en del spørsmålstegn rundt laget. De har ny trener i Niko Kovac, som ikke virket som klubbens førstevalg, har viktige spillere som er gamle i Arjen Robben og Franck Ribéry og det er lenge siden Jérôme Boateng har vært i skikkelig god form. De har ikke fornyet seg i sommer, og på et eller annet tidspunkt kommer de til å ta foten av gassen, svarer Bisgaard Sundet, og legger til:

– Og hvis de snubler, så er det mulig med en ny mester.

Der holder han Leverkusen som favoritt.

– Hvorfor det?

– Leverkusen har bare mistet Bernd Leno (til Arsenal), men har fått inn en god erstatter i Lukas Hradecky. De har rutine i Lars og Sven Bender, og på topp spiller Kevin Volland, som fort kan ende opp med å score 20 mål. Bak ham har de Leon Bailey, Kai Havertz og Julian Brandt, og fortsetter den trioen utviklingen sin, er det ingen begrensninger på hvor gode de kan bli, sier Bundesliga-kommentatoren.

– Hele stallen er veldig god. De har masse kvaliteter, fortsetter han, og legger til:

– Med unntak av Leverkusen er de andre lagene som man forventer at skal utfordre Bayern, svekket. Dortmund har ikke fått på plass ny spiss (mistet Pierre-Emerick Aubameyang til Arsenal og har ikke fått fornyet med innleide Michy Batshuayi fra Chelsea), Schalke har mistet Leon Goretzka (til Bayern) og Max Meyer (til Palace) og RB Leipzig har mistet Naby Keita (til Liverpool). De er rett og slett svekket.

