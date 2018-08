Zlatan anklages av motspiller for nytt slag: – Å slå spillere er OK nå for tiden

FOTBALL 2018-08-25

(LA Galaxy – LAFC 1–1) Ola Kamara hadde målgivende pasning på Zlatan Ibrahimovics mål nummer 499. Men etter kampen ble svensken anklaget for å ha fiket til en motspiller.

Publisert: 25.08.18

Hendelsen skjedde 18 minutter ut i byderbyet mellom LA Galaxy og LAFC. Galaxys Rolf Feltscher kom fryktelig sent inn i en duell med LAFCs Diego Rossi og det oppsto tumulter i sekundene etter taklingen.

Dommeren delte umiddelbart ut gult kort til førstnevnte, før kamera fanget opp en hånd fra svensken i ansiktet på motstander Lee Nguyen.

Hendelsen fikk ingen konsekvensen i kampen, men etter oppgjøret var over var Nguyen raskt ute på Twitter med anklager om slag mot svensken.

«Ikke helt sikker på reglene @MLS, men jeg går ut ifra at å fike til spillere er OK nå for tiden», skrev ham og retweetet en video av hendelsen på sin Twitter-profil.

«Josef (Martinez. Scoret sitt 28. mål for sesongen, som er rekord, journ.anm.) har satt målrekord i kveld, men Zlatan har muligens rekorden for å fike til to fyrer i samme MLS-sommer», skrev fotballjournalist Jeff Rueter på Twitter å siktet til det røde kortet Zlatan fikk i slutten av mai , da han fiket til Montreals Michael Petrasso etter å ha blitt stemplet på tåen.

Men Ibrahimovic var også i høyeste grad involvert ellers i kampen, og sendte vertene i ledelsen etter 15 minutter. Han brystet ned et innlegg fra Ola Kamara og tuppet ballen mot mål.

Ballen ble tilsynelatende reddet på streken, men etter at dommeren hadde konferert med videodommerbua, godkjente han scoringen etter at hele ballen hadde krysset målstreken.

Målet var Ibrahimovics 499. mål i karrieren. Han kunne fått mål nummer 500 fem minutter senere, men stolpen sto i veien.

Carlos Vela utlignet til 1–1 for LAFC på straffespark etter 51 minutter, noe som også ble resultatet.

Kamara og Jørgen Skjelvik spilte hele kampen for Galaxy, mens Adama Diomandé ikke var tatt ut i LAFC-troppen.