START-AKTUELL: Alexander Sørloth, her under en oppkjøringskamp før sesongen, kan få en etterlengtet startplass for Crystal Palace. Foto: Marc Atkins / Getty Images

Sørloth får trolig sjelden sjanse: – Nådeløst

FOTBALL 2018-08-28T12:27:02Z

Alexander Sørloth (22) ligger an til å starte sin første offisielle Crystal Palace-kamp på nesten et halvt år.

Tirsdag kveld spiller Palace nemlig borte mot Championship-klubben Swansea i den engelske ligacupen, kun to dager etter 2–1-tapet mot Watford i Premier League . Det betyr at manager Roy Hodgson garantert vil spare flere av sine mest etablerte spillere.

Derfor virker Sørloth, som har kommet inn fra benken i de tre første Premier League-kampene, å være nærmest garantert en plass fra start. Særlig ettersom Jordan Ayew, den andre uthvilte spissen i troppen, ikke kan spille kampen ettersom han er utlånt fra Swansea og har en klausul i kontrakten som nekter ham å møte dem.

– Han får rollen til Christian Benteke. Der skal han prøve å overbevise Hodgson om at han fortjener å starte i Premier League. Det er ikke lett, for det er en tøff kamp de skal ut i, men det er en gyllen mulighet ettersom Benteke kun har scoret tre mål på 35 kamper. Som oftest er han en hemsko for laget. Så hvis Sørloth kan vise at han kan score mål, så tror jeg veien til Premier League-laget blir mye kortere. Han har sett skarp og veldig lovende ut i innhoppene sine, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Sørloths forrige kamp fra start for Palace kom i 2–1-tapet mot Chelsea den 10. mars. Da fikk trønderen et mål feilaktig annullert for offside. Han har fortsatt ikke fått hull på byllen for klubben han signerte for i januar.

– Det er definitivt nådeløst, men det er fantastisk at han får en ligacup-kamp midt mellom Premier League-kampene, slik at han kan vise seg frem, sier Wikestad.

Fem nordmenn i ligacupen

Sørloth er ikke den eneste nordmannen som skal i aksjon i ligacupen tirsdag kveld. Joshua Kings Bournemouth skal møte MK Dons, mens «Moi» Elyounoussis Southampton skal gjeste Brighton, men ettersom de to startet i Premier League i helgen, er det grunn til å tro at de får hvile i midtuken.

Stefan Johansen, derimot, får trolig sesongens første kamp fra start for Fulham. Etter å ha vært en av lagets viktigste spillere forrige sesong, har den norske midtbanespilleren fått langt mindre spilletid etter at klubben signerte Jean Michaël Seri og André-Frank Zambo Anguissa for store summer fra Frankrike.

– Men Johansens situasjon er ikke den samme som Sørloths i det hele tatt. Han har vært en av managerens mest betrodde menn. Spiller han bra, er det kjempebra, men spiller han dårlig, så forandrer det ikke noe som helst. Han kommer til å starte Premier League-kamper denne sesongen, sier Wikestad.

Landslagskeeper Ørjan Nyland kan også få sin ligacup-debut når Aston Villa møter Burton Albion. Den tidligere Molde-keeperen leverte en briljant prestasjon mot Reading i helgen og virker å ha funnet seg godt til rette i Championship-klubben.

