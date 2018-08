Lars Arne Nilsen beklager etter ny Molde-fadese: – De er Norges beste lag

Publisert: 12.08.18 19:49 Oppdatert: 12.08.18 20:57

FOTBALL 2018-08-12T17:49:44Z

MOLDE (VG) (Molde – Brann 5-1) «Flaut» og «pinlig», kalte Branns Fredrik Haugen eget lags prestasjon. Molde-trener Ole Gunnar Solskjær kunne knapt vært mer lykkelig.

– Det er den beste prestasjonen et lag jeg har hatt, har spilt noensinne. Det var et halvt sekunds ukonsentrasjon rett før pause, men resten er «outstanding». Nå er jeg stolt, sier en smørblid Ole Gunnar Solskjær på Eurosport.

Molde-treneren har grunn til å smile, for hans mannskap ga seg ikke før det sto 5–1 i målprotokollen mot Brann.

– Jeg stod før kampen og pratet med sponsorene. Da sa jeg at «det skjer ikke igjen» (om 4–0-seieren i Bergen), og så skjer det! sier Molde-treneren til VG mens han gliser fra øre til øre.

– Det er litt surrealistisk at vi har slått serielederen, det beste laget i år, 9–1 over to kamper. Da er du ganske fornøyd som trener, fortsetter han.

På den andre siden sto Brann-playmaker Fredrik Haugen og -trener Lars Arne Nilsen og deppet. Haugen kalte forestillingen «pinlig», «flau» og mente det var «for dumt» at kampen i realiteten var over etter de første 30 minuttene på stillingen 3–0 til Molde.

– Det var feige lag, sier Lars Arne Nilsen til Eurosport.

– Vi møter et mye bedre lag, men vi gjør dem også gode. Akkurat nå er de Norges beste lag, men vi gjør det forferdelig enkelt for dem i dag. Jeg er bekymret over det vi gjør i starten. Det må vi snakke om, for mot Molde kan vi ikke gjøre slikt. Det er bare å beklage, fortsetter Brann-treneren, og sier han er «glad vi er ferdig med dem».

– Det er tungt, spesielt når vi er så svake.Vi møter det beste laget vi har møtt i år, men vi gjør de veldig gode. Vi gjør så mye rart i dag. Det var ikke bra, sier Nilsen til VG.

VG Live: Les fullstendig kampreferat her!

Håland kryptisk om fremtiden

Målshowet startet allerede etter tre minutter, da Erling Braut Håland skaffet straffe og scoret på den selv. Så smalt han en ball i stolpen og en i nettveggen før 20 minutter var passert.

18-åringen plaget Brann-forsvaret for andre gang på en drøy måned da serielederen fra Bergen var på besøk på Aker Stadion søndag.

Det ble kun én scoring og én assist i møte nummer to (fire mål forrige gang ), men 18-åringen var sterkt delaktig i at Molde nå har krympet avstanden opp til Brann fra åtte til fem poeng.

– Det var fantastisk å spille her ute i dag. Nå må vi bare gjenskape det på torsdag og på bortebane i serien, sier Braut Håland til VG etter kampen.

Molde har godtatt et bud på 18-åringen, men Hålands mulige overgang til Red Bull Salzburg er fremdeles ikke klar.

– Kommer du til å spille returkampen mot Hibernian til uken?

– Ja, jeg skal nok det, sier 18-åringen med et lurt smil.

– Hvor lenge har du tenkt til å bli her i Molde?

– Sånn det ser ut nå, så kunne jeg tenkt meg å være her lenge.

– Tror du at du blir her ut sesongen?

– Eh... Ingen kommentar, sier 18-åringen og smiler.

Haugen: – Må gå i oss selv

For Brann ble det en ny marerittkveld etter at bergenserne hadde håpet på en revansje . Serielederen gikk på sitt andre serietap (begge mot Molde), og har nå sluppet inn ni baklengsmål på to kamper mot blåtrøyene. Steffen Lie Skålevik scoret gjestenes ene.

– Skal vi ta med oss noe positivt, er det at vi kom inn i kampen på 1–3, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen, som altså beklaget fadesen i Molde.

Og på tross av at Fredrik Haugen kalte forestillingen «flau» og «pinlig», mener han at laget må se fremover.

– Vi må gå i oss selv etter denne kampen. Vi er fortsatt med der oppe, så vi kan ikke depper for mye, sier han til Eurosport.

Brann er fortsatt serieleder i Eliteserien. Bergenserne har ett poeng ned til RBK, som «bare» klarte 1–1 hjemme mot Stabæk, og fem poeng ned til Molde.