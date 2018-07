Mourinho og Klopp i ordkrig etter kjøpefest

Manchester Uniteds manager gjør det han kan for å fyre opp Liverpool-leiren. Portugiserens stikk får managerrivalen til å trekke på smilebåndet.

– Et av mine største mål i livet er å få José til å smile, det skjer ikke spesielt ofte, spøker Jürgen Klopp når han blir konfrontert med Mourinhos uttalelser.

Det er i kjølvannet av Liverpools sommersigneringer at Mourinho kom med et lite stikk i retning sin tyske kollega.

Da Manchester United signerte Paul Pogba for om lag én milliard kroner i fjor sommer uttalte Klopp nemlig at «heller ville slutte med fotball enn å betale så mye penger».

– Jeg er glad på deres vegne og smiler over å se at man kan forandre mening og endre seg som person. Det er morsomt, sa Mourinho.

Det er ikke første gangen 55-åringen provoserer:

Med signeringer som Virgil van Dijk, Fabinho, Naby Keïta, Xherdan Shaqiri og Alisson har Merseyside-klubben brukt rundt 2,5 milliarder kroner på spillere siden januar.

– Man må vinne. Jeg synes de har gjort det veldig bra fordi alle spillerne de har kjøpt er kvalitetsspillere. Denne sesongen må man kreve at de vinner, uttalte portugiseren.

Den påstanden er ikke Liverpool-manageren enig i.

– Blir jeg sparket om vi ikke gjør det? Det avhenger av fotballen vi spiller, svarer Klopp, som forrige sesong fikk mer ros for spillestilen enn sin portugisiske rival.

– Jeg har ikke noe problem med at Mourinho sier det. Det er en fri verden og han kan si hva han vil. Hvis han er fornøyd med våre overganger, er det bare bra. Vi vet at det ikke betyr at man automatisk vinner trofeer, sier Klopp.

VGs tips: Uavgjort

Manchester United har ikke imponert noen i de få kampene de har spilt i USA så langt. Det virker som om det murrer hos rødtrøyene, med en liten smågretten José Mourinho i pressen.

Anthony Martial reiste hjem for å rekke fødselen til sin andre sønn , mens Matteo Darmian har uttalt offentlig at han ønsker å forlate klubben.

I kampen mot Liverpool kommer sommersigneringen Fred trolig til å få sin debut i International Champions Cup-kampen. Også David de Gea skal være klar til dyst.

Liverpool har på sin side virket piggere og vant 2-1 mot Manchester City etter scoringer av Mohamed Salah og Sadio Mané. Ordkrigen mellom José Mourinho og Jürgen Klopp kan tyde på at begge har et ønske om å vinne kampen.

Det er nok forståelig at Liverpool er favoritter i denne kampen, men vi synes oddsen er såpass lav på Merseyside-klubben at vi heller prøver oss på uavgjort til 3.50 i odds. Kampen har spillestopp 22.55 og vises på TV 2 Sport Premium.