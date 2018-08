Alonso avgjorde dramatisk derbyoppgjør mot Arsenal: – 15 minutter var fryktelige

FOTBALL 2018-08-18T18:23:11Z

(Chelsea-Arsenal 3–2) Chelsea rotet bort det som så ut som en trygg 2–0-ledelse, men kunne likevel feire tre nye poeng etter at backen Marcos Alonso (27) scoret vinnermålet.

Publisert: 18.08.18 20:23 Oppdatert: 18.08.18 21:12

– Dette var viktig, for dette er en periode for oss der det vil være vanskelig å kapre poeng. Vi var veldig gode i 75 minutter, men 15 minutter var fryktelige, sa Chelsea-sjef Maurizio Sarri til BBC etter kampen.

Han tenker på minuttene der Arsenal slapp inn i kampen som virket kjørt i favør Chelsea. I minuttene før pausen scoret bortelaget to ganger, og Sarri måtte jobbe med spillerne i hvilen.

– I andre omgang synes jeg vi var veldig gode, også mentalt, sa manageren

Det ga resultater, og Sarri bidro med et par gode bytter. Så hadde han da også bra med skyts å sette inn da kampen skulle avgjøres.

Chelsea-stjernen Eden Hazard startet på benken, men kom inn den siste halvtimen og fikk en hovedrolle da alt ble avgjort. Ikke overraskende.

Avgjørelsen kom i det 81. minutt da Eden Hazard fikk legge inn fra venstre, og Alonso styrte ballen forbi Petr Cech.

Chelseas ferske manager, Sarri, tok sin første derbyskalp i duellen med Arsenals nye sjef – Unai Emery. De har fått helt forskjellige åpninger på sesongen.

For Chelsea står med full pott etter to kamper, mens Arsenal har tapt sine to åpningskamper for første gang siden 1992.

– Jeg er fornøyd med spillet, men ikke med resultatet. Vi skapte en del sjanser, og jeg synes vi gjør mye bra ute på banen. De (Chelsea) var mer effektive, og det er forskjellen, oppsummerte Unai Emery.

Det ble en vill, rar og dramatisk første omgang på Stamford Bridge. Chelsea dominerte stort fra start, og Pedro ordnet ledelsen etter ni minutter. Han sto helt alene inne foran mål etter at Jorginho først hadde spilt Alonso frem på venstrekanten.

Innlegget fra Alonso ekspederte Pedro behersket forbi Cech i Arsenal-målet.

Etter 20 minutter ordnet Álvaro Morata 2–0 da han ble spilt frem, lurte bort Shkodran Mustafi og behersket trillet ballen forbi Cech.

Arsenal-laget virket ferdigkjørt, og i tillegg blåste Pierre-Emerick Aubameyang og Henrikh Mkhitaryan ballen over fra glimrende posisjoner inne i feltet.

Så endret plutselig kampen karakter mot slutten av omgangen. Alex Iwobi var noe heldig da han fant Mkhitaryan med en pasning, og sistnevnte banket inn reduseringen med venstrebeinet etter 37 minutter.

Deretter reddet Cech et nytt forsøk fra Morata, før det var Mkhitaryan sin tur til å servere Iwobi et innlegg fra høyre. Han ordnet 2–2.

PS ! Neste helg spiller Chelsea borte mot Newcastle, mens Arsenal får besøk av West Ham.

Premier League, 2. runde:

Cardiff–Newcastle 0–0

30.720 tilskuere

Dommer: Craig Dawson.

Gult kort: Víctor Camarasa (62), Harry Arter (80), Cardiff, Matt Ritchie (3), Javi Manquillo (30), Newcastle.

Rødt kort: Isaac Hayden (66), Newcastle.

Chelsea–Arsenal 3–2 (2–2)

40.491 tilskuere

Mål: 1–0 Pedro Rodríguez (9), 2–0 Álvaro Morata (20), 2–1 Henrikh Mkhitaryan (37), 2–2 Alex Iwobi (41), 3–2 Marcos Alonso (81).

Dommer: Martin Atkinson, England.

Gult kort: Granit Xhaka (27), Shkodran Mustafi (78), Arsenal.

Everton–Southampton 2–1 (2–0)

38.601 tilskuere

Mål: 1–0 Theo Walcott (15), 2–0 Richarlison (31), 2–1 Danny Ings (54).

Dommer: Lee Mason, England.

Gult kort: Wesley Hoedt (17), Mario Lemina (20), Oriol Romeu (37), Cédric (45), Jack Stephens (58), Southampton.

Leicester–Wolverhampton 2–0 (2–0)

32.043 tilskuere

Mål: 1–0 Matt Doherty (selvmål 29), 2–0 James Maddison (45).

Dommer: Mike Dean, England.

Gult kort: Morgan Gibbs-White (74), Wolverhampton, Jonny Evans (80), Leicester.

Rødt kort: Jamie Vardy (66), Leicester.

Tottenham–Fulham 3–1 (1–0)

58.297 tilskuere

Mål: 1–0 Lucas Moura (43), 1–1 Aleksandar Mitrovic (52), 2–1 Kieran Trippier (74), 3–1 Harry Kane (77).

Dommer: Anthony Taylor, England.

Ingen kort.

West Ham–Bournemouth 1–2 (1–0)

56.888 tilskuere

Mål: 1–0 Marko Arnautovic (str. 33), 1–1 Callum Wilson (60), 1–2 Steve Cook (66).

Dommer: Stuart Attwell, England.

Gult kort: Dan Gosling (18), Joshua King (59), Bournemouth, Mark Noble (39), Angelo Ogbonna (65), Jack Wilshere (77), Felipe Anderson (89), Pablo Zabaleta (90), Andrij Jarmolenko (90), West Ham.