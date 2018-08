FORTVILER: Patrick Mulyanti.

Åpen homofil fotballspiller frykter for livet etter utvisning: – De kommer til å drepe meg

FOTBALL 2018-08-27T13:34:22Z

20 år gamle Patrick Mulyanti har fått avslag på asylsøknaden sin i Sverige og skal etter planen sendes tilbake til Uganda. Der frykter han for eget liv.

Publisert: 27.08.18 15:34 Oppdatert: 27.08.18 17:24

– De kommer til å drepe meg slik de drepte kjæresten min. Politiet er etter meg, og til og med vanlige folk også. Der ser de på homoseksualitet som noe ondt, og så fort de får tak i meg, kommer de til å drepe meg, sier en redd Mulyanti ifølge Aftonbladet .

Ugandiske og homofile Mulyanti kom til Sverige som 16-åring for å spille Gothia Cup, men hoppet av og søkte asyl. Søknaden har han nå fått et endelig avslag på, ifølge QX , som først omtalte saken, noe som betyr at han skal sendes tilbake til hjemlandet.

Svenske myndigheter mener hans forklaring er for vag, og kjøper ikke historien om at han er homofil.

– Det er som et mareritt. Jeg er så stresset over det her, og jeg har det virkelig ikke godt, sier Mulyanti, som nå, etter å ha spilt for den daværende Superetta-klubben Dalkurd, spiller fotball i den svenske tredjedivisjonsklubben Bullermyren IK.

Uganda forbød homofili i 2014, til sterke reaksjoner fra blant annet Norge , og i et avisoppslag fra hjemlandet gjengitt av Aftonbladet, er Mulyanti etterlyst for sin homoseksualitet over to sider.

Prince Etuwe, tidligere Allsvenskan-spiller og nå Mulyantis trener, forstår ikke at svenske myndigheter ikke gir 20-åringen opphold.

– Det er så sørgelig at han har kommet hit og kan være seg selv, for så å ikke få noe hjelp. Jeg er selv fra Nigeria, og er man homo der, så blir man fengslet i 14 år. Men i Uganda, der Patrick er fra, dreper de deg på flekken, sier han til QX.

– Beslutningen er feil. Patrick er åpent homofil, og av og til kommer han til treningen med guttekjæresten sin. De ser alltid glade og lykkelige ut. Jeg forstår ikke hvorfor man ikke tror på ham, fortsetter Etuwe.

Selv er Mulyantis rådvill.

– Hva tenker du å gjøre nå?

– Jeg vet ikke. Jeg har ingen plan. Jeg vil være her, leve som et fritt menneske. Jeg er født slik jeg er og har ikke gjort noe feil. Jeg vil bare leve som et vanlig menneske, bønnfaller Mulyanti overfor Aftonbladet .