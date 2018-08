Deila ut mot VIF-kritikerne: – Man må slutte å prate «piss»

FOTBALL 2018-08-27T14:27:43Z

VALLE (VG) Etter to år i sjefsstolen på Valle, begynner Ronny Deila (42) endelig å se konturene av en medaljekandidat i Vålerenga. Men VIF-treneren er mektig lei av dem som har vært utålmodige i oppbyggingen av et topplag i Oslo.

Publisert: 27.08.18 16:27

– Vi har byttet ut en hel tropp på halvannet år. Nå begynner det å bli en tropp som er meget spennende og som kan ta opp kampen med lagene som ligger over oss, sier Deila til VG etter at Vålerenga sendte Brann ned fra tabelltopp og tilbake til Bergen med to baklengsmål i sekken

– Vi har sult i troppen og eldre spillere som gjør en kjempejobb og tar ansvar. Da har vi grunnlaget for at vi skal skape et topplag i Oslo, fortsetter VIF-treneren, som i juli uttalte til VG at han tror Vålerenga vil kjempe om medalje i Eliteserien neste sesong .

– Det er mange som har ventet lenge på at Vålerenga skal bli et topplag igjen. Hvorfor skal man tro på det nå?

– Man må slutte å prate «piss». Det tar ikke et halvt år å skape et lag, svarer VIF-treneren i en streng tone.

Mener det var noe galt med VIF-troppen

Deila trekker frem at han i juli 2016 tok over et lag som hadde tatt 11 poeng første halvdel av sesongen.

– Det er klart at det er noe galt med troppen når du havner der nede. Det var en av grunnene til at jeg tok jobben. Jeg elsker å jobbe med sånne prosjekter, og da må jeg også tåle all den «dritten» du får hele tiden fordi folk er utålmodige. Disse såkalte ekspertene som skal mene ting, sier Vålerenga-treneren.

Vålerengas tabellplasseringer (2005–2018) 2018: 7. plass (etter 20 serierunder) 2017: 8. plass 2016: 10. plass 2015: 7. plass 2014: 6. plass 2013: 11. plass 2012: 8. plass 2011: 7. plass 2010: 2. plass 2009: 7. plass 2008: 10. plass 2007: 7. plass 2006: 3. plass 2005: 1. plass

Siden Oslo-klubbens forrige seriegull i 2005, har Vålerenga hatt to topp tre-plasseringer (3. plass i 2006 og 2. plass i 2010) de siste 13 årene (Se faktaboks).

Det var både tro og håp at Vålerenga skulle ta steget tilbake til toppen av norsk fotball da Kjetil Rekdal gjorde comeback som VIF-trener i 2013 . Rekdals tre sesonger endte med 11., 6. og 7. plass.

Da Deila ble hentet til Valle for sommeren 2016, sammen med ny sportssjef Erik Espeseth, var VIF-investor Tor Olav Trøims målsetting at «hele Oslo skulle bli stolte» av sitt fotballag .

Deilas to år i VIF (høsten 2016, 2017-sesongen og halve 2018-sesongen) har ført til en 10. plass, én 8. plass og foreløpig 7. plass i Eliteserien.

Mistet Berge og Zahid: – Ikke mye talent igjen

Deila sier han måtte snu hele VIF-troppen «helt på hodet» og trekker frem at Oslo-klubben mistet en svært viktig spiller i Ghayas Zahid høsten 2016.

– Det er det ingen som prater om. Vi mistet ham som hadde femten målpoeng hvert eneste år. I tillegg mistet vi Sander Berge, som helt sikkert hadde vært en viktig spiller for oss i dag. Utover det var det ikke mye talent igjen i den troppen. sier Deila.

Nå begynner 42-åringen å tro på lysere tider på Valle. Stammen av yngre spillere, som Felix Horn Myhre (19), Magnus Grødem (20), Peter Godly Michael (20) og Chidera Ejuke (20), begynner å «slå rot» i Vålerenga-troppen.

– I tillegg har vi fått inn flere spillere som kan trene og er i den rette alderen. Vi har hatt en god treningskultur som vi får igjen for. Vi står sterkt på slutten av kampene. Vi scorer på overtid i nesten hver eneste kamp, sier han.

– I fjor på samme tid hadde jeg fem spillere som måtte ut etter 70 minutter. Da kan du ikke bygge et lag. Det er umulig.