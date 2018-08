Avis: Slik var maktkampen mellom Mourinho og United

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 10.08.18 09:55 Oppdatert: 10.08.18 10:29

FOTBALL 2018-08-10T07:55:22Z

Manchester United nektet å innfri José Mourinhos ønsker på overgangsvinduet, hevder britisk avis.

Etter at overgangsvinduet i England stengte torsdag ettermiddag, skriver The Guardian om maktkampen som skal ha pågått på innsiden av verdens rikeste klubb den siste tiden.

Flere spillere, for det meste midtstoppere, har nemlig blitt koblet sterkt til Manchester United inn mot overgangsfristen, uten at det endte i noen overgang. Dette skyldes ifølge The Guardian at klubben, med Ed Woodward i første rekke, ikke syntes at Mourinhos ønskesigneringer var verdt pengene eller ikke var bedre enn de nåværende alternativene.

Fra før har Mourinho fem midtstoppere til disposisjon: Chris Smalling, Phil Jones, Victor Lindelöf, Eric Bailly og Marcos Rojo. I sommer skal han ha ønsket seg en storsignering i denne posisjonen, og tre spillere virket spesielt aktuelle: England-suksessen Harry Maguire fra Leicester, Tottenhams belgiske bauta Toby Alderweireld og Bayern München-stjernen Jérôme Boateng.

Irritert Mourinho

Men «til Mourinhos intense irritasjon», som The Guardian skriver, skal United ha konkludert med at ingen av spillerne var bedre enn de nåværende samt at de kunne kostet over 70 millioner pund uten å styrke laget nevneverdig.

Manchester United skal ha vært bekymret for at Mourinho, med en historikk som tilsier at han aldri blir værende lenge i klubbene sine, ønsket signeringer for å styrke laget på kort sikt fremfor en strategisk vurdering av hva som vil være best for klubben de neste årene. Derfor skal de også ha nektet manageren å kvitte seg med unge spillere som Anthony Martial og Luke Shaw.

Ifølge The Guardian var det to midtstoppere Manchester United-styret gikk gode for: Raphaël Varane og Diego Godín. Men ingen av overgangene skal ha vært mulige å gjennomføre.

– Det er på tide for meg å slutte å tenke på overgangsmarkedet nå, for det stenger, så jeg må fokusere på spillerne jeg har, uttalte Mourinho på torsdagens pressekonferanse i forkant av serieåpningen mot Leicester.

