Markovic-perle til liten nytte – Norge tapte åpningskampen i EM

Publisert: 16.07.18 15:56 Oppdatert: 16.07.18 16:26

FOTBALL 2018-07-16T13:56:23Z

(Norge G19 – Portugal G19 1–3) Norge gikk på en smell mot Portugal i åpningskampen av G19-EM i Finland, men innbytter Eman Markovic (19) la inn en solid søknad om å spille fra start.

Det endte med 1–3-tap for portugiserne.

Det er dårlig nytt for et Norge-lag som er i en tøff gruppe, sammen med vertsnasjonen Finland, Italia og nevnte Portugal.

Og det var dårlig nytt for Norge da Tobias Svendsen mistet ballen i farlig område etter drøye 24 minutters spill. Det endte med at Braga-eide Francisco Trincao fikk hamre til fra 16-meter, og skuddet som gikk det lengste hjørnet, var utagbart for Norges keeper Julian Faye Lund.

Og verre skulle det bli.

Vakker Markovic-scoring

Fire minutter før pause var det Miguel Luis som scoret. Den Sporting-eide backen Portugal kom til innlegg fra høyresiden, og Luis’ innlegg var ikke spesielt godt, men det gikk over en noe feilplassert Faye Lund, og i mål, via stolpen.

Det var en stang ut-dag for Norge, og Molde-kometen Erling Braut Håland hadde Norges beste sjanse, da han hamret ballen i tverrliggeren bare to minutter etter Luis’ 2–0-scoring.

I den andre omgangen kom Eman Markovic inn fra benken og satte litt tempo i det norske laget.

Etter en fint norsk spill, ble innbytteren med nummer ti på ryggen satt opp i god skuddposisjon av Braut Håland. Markovic’ skudd var godt, og hadde retning mot det lengste hjørnet hvor Trincao scoret Portugals 1–0-mål, men Diogo Costa holdt Portugal-buret rent med et tigersprang.

Det så ut til å ende uten scoring for Norges del, men så glitret Eman Markovic til med en strålende soloprestasjon. Den tidligere Molde-spilleren, som nå spiller for bosniske Zrinjski Mostar, tråklet seg forbi tre mann, før han plasserte ballen lekkert i det lengste hjørnet.

Håpet var dermed tent for Norge, for da Markovic reduserte, gjensto det ni minutter av kampen. Men sluttspurten kom for sent for Pål Arne «Paco» Johansens menn, som måtte seg slått av Portugal.

Håland – Tverrliggeren: 0–2

Det hele kunne sett annerledes ut, da Braut Håland fikk en ny mulighet tre minutter før full tid. Men nok en gang traff 17-åringen tverrliggeren, og Molde-juvelen var tydelig frustrert. Like etter var kaptein og midtstopper Leo Østigård oppe i angrep og avsluttet, men headingen hans gikk like utenfor.

Tre minutter på overtid scoret Francisco Trincao sitt andre for dagen, og dermed var den portugisiske seieren et faktum.

Den vakre scoringen til Markovic ble dermed Norges eneste. Likevel er det på ingen måte bekmørkt for G19-landslaget, selv om det ikke ble poeng i den første av tre gruppespillskamper.

Norge spilte tidvis meget god fotball, selv om det ikke ga uttelling på resultattavlen. Det gode spillet må gjenskapes mot vertsnasjonen Finland torsdag, der Norge nå er i langt større grad avhengig av et bedre resultat.