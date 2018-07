VENNER: Antoine Griezmann (t.v.) og den utrøstelige Uruguay-stopperen José María Giménez (t.h.) deler til daglig garderobe i Atlético Madrid. Foto: AFP / REUTERS

Derfor feiret ikke Frankrike-stjernen: – Vanskelig for meg

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 06.07.18 21:12

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) (Uruguay – Frankrike 0–2) Frankrike-stjernen Antoine Griezmann (27) viste ingen tegn til glede etter å ha scoret i VM-kvartfinalen.

Den franske stjernespissen scoret det viktige 2–0-målet mot Uruguay, etter en katastrofal keepertabbe av Fernando Muslera, men mens ekstatiske lagkamerater kom spurtende for å feire med ham, ble Griezmann stående uttrykksløst.

– Det var vanskelig for meg. Jeg scoret, men ønsket ikke å feire målet. Jeg feiret ikke på banen, men jeg gjorde det i garderoben. Jeg er veldig glad, men samtidig trist på vegne av vennene mine på Uruguay, sier Frankrikes målscorer til VG.

Gråtende Giménez – før kampslutt

– Jeg feiret ikke, fordi det alltid har vært en uruguayaner som har hjulpet meg helt fra starten av min profesjonelle karriere. De har lært meg å oppdage denne verdenen, både på godt og vondt. Jeg har veldig mye respekt for dem. Dessuten hadde jeg mange venner på det andre laget, så av respekt for dem følte jeg at det var normalt ikke å feire målet mitt, utdyper Griezmann.

– Fikk du også vondt av å se motstanderkeeperen gjorde en så stor tabbe?

– Nei, jeg fikk jo ikke vondt, for ballen gikk inn og det hjalp laget mitt. Han bommet på det han prøvde å gjøre. Heldigvis for oss, sier Griezmann til VG.

Allerede flere minutter før kampslutt viste TV-bildene en gråtende José María Giménez mens han sto i mur for Uruguay på et fransk frispark. Etter kampen var den uruguayanske midtstopperen utrøstelig.

– Jeg møtte Diego (Godín) og Giménez i garderoben etter kampen. Men det er ikke så mye man kan si til dem i en sånn situasjon. Det er veldig vanskelig for dem, sier en Griezmann som i pressesonen viste få tegn til å ta av selv om Frankrike er klare for semifinale.

– De var løver der ute

Alle Uruguay-spillerne, kledd i dress og med pregede ansiktsuttrykk, gikk rett forbi pressen uten å si et ord – bortsett fra de to største profilene: Diego Godín og Luís Suárez.

– Det ble avgjort på detaljer. Først på dødball, så på en feil av keeperen. Vi prøvde så godt vi kunne, sier en skuffet Suárez, med senket hode og så lav stemme at mikrofonene knapt fanger opp hva han sier.

– Jeg er stolt av lagkameratene mine. De var løver der ute, sier Godín, noe mer rakrygget enn sin berømte lagkamerat.

– Vi er et lag der alle gir alt i alle kamper. Jeg har kun gode ord å komme med om lagkameratene mine, sier Uruguay- og Atlético Madrid-spilleren.