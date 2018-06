Ronaldo skjøt seg inn i VM-historiebøkene med superkveld

Publisert: 15.06.18 21:54 Oppdatert: 15.06.18 22:13

FOTBALL 2018-06-15T19:54:15Z

SOTSJI/OSLO (VG) (Portugal–Spania 3–3) Det var fotballkampen som hadde nesten alt – og til slutt hadde ingen hadde mer på lager enn Cristiano Ronaldo (33).

For kunstmaleriet av et frispark i sluttminuttet sikret 3–3 i det som på papiret var gruppespillets heftigste kamp, viser seg i praksis kanskje å bli hele mesterskapets aller heftigste, og man fikk følelsen av at det karakteristiske, buede betongtaket over Fisht Stadium i Sotsji kunne løfte seg.

Spania hadde sparket treneren, Cristiano Ronaldo hadde vedtatt en fengselsdom og en sviende skattebot som opptakt, VM-veien videre og kampen for gruppeseieren mellom de to iberiske stormaktene lå i potten – pluss Ronaldos søken etter å skyte seg inn på de historiske toppscorerlistene.

VG Live: Fyldig referat her !

Ronaldos kveld

VM har riktignok aldri vært Portugal-stjernens greie, minus hans godkjente debut som 21-åring og fjerdeplass i 2006, var det blitt med tre mål på tre VM, ett av dem forært av en keepertabbe (Ghana i 2014), et annet på et flaksemottak selv Ronaldo lo av (Nord-Korea 2010), men det var før Spania-kampen på den russiske sørsiden fredag 15. juni 2018.

BØRS: PORTUGAL - SPANIA PORTUGAL: Rui Patrício – 5

Cedric – 5

Pepe – 5

Jose Fonte – 5

Raphaël Guerreiro – 4

William Carvalho – 6

João Moutinho – 5

Bruno Fernandes – 4

Bernardo Silva – 6

Gonçalo Guedes – 7

Cristiano Ronaldo – 10 (Banens beste) Totalt: 62 SPANIA: David de Gea – 4

Nacho Fernandez – 6

Gerard Pique – 4

Sergio Ramos – 5

Jordi Alba – 6

Sergio Busquets – 7

Koke – 5

David Silva – 7

Isco – 7

Andrés Iniesta – 5

Diego Costa – 8 Totalt: 64 Sjanser: 4 – 6

Terningkast på kampen: 6

Dommervurdering: 7

Dommerkommentar: Gianluca Rocchi hadde god kontroll på det meste, og dømte alt i alt en god kamp. Vurdert av Øyvind Herrebrøden, Yngve Gjerde og Arilas Berg Ould-Saada

Allerede etter tre minutter var det som om Ronaldo tok med seg ballen gjennom en tidsmaskin, innstilt på 15 år tilbake i tid, for på andre siden kom han ut igjen med en overstegsfinte, varemerket da han presenterte seg for fotballverden i Manchester United-drakt i 2003.

Nacho lot seg lure, strakk ut benet, Ronaldo kjente kontakten og gikk i bakken. Straffespark, konkluderte den italienske dommeren Gianluca Rocchi.

I BBCs stjernespekkede studio var Cesc Fàbregas, Rio Ferdinand og Alan Shearer enige om at straffesparket var korrekt idømt.

– 100 prosent, konstaterte Ferdinand.

Sikker straffe

Ronaldo tittet opp på Spania-keeper David de Gea i tilløpet, så deretter ned mot ballen og satte ballen sikkert til side for keeperen og i nettet. Men det var bare begynnelsen på matchen – og for Ronaldo. De første 20 minuttene skinte Ronaldo i sin hvite fotballsko, han så ut som verdens beste fotballspiller, han trillet firkantpasninger for å få tiden til å gå, han flikket gjennom lagkameratene, han kom på sugende løp og han satte opp spissmakker Guedes som kunne doblet ledelsen med en nydelig pasning.

Riktignok utlignet utskjelte Diego Costa i mellomtiden, godt hjulpet av en albue mot Pepe og to fine dragninger, men Ronaldo var på pletten igjen rett før pause. 21-årige Guede gjorde opp for missen, spilte til mannen han er sammenlignet med – som prøvde venstrebenet denne gangen.

David de Gea – regnet som verdens beste keeper av de aller fleste – så utgangen og gikk ned for å plukke ballen. Men gjorde en grov feil og ballen suste inn til ny Portugal-ledelse.

På det tidspunktet hadde de spanske favorittene våknet etter en treg start. De vant ballen oftere høyt oppe. Så kom en vill start på 2. omgang: Først løp Diego Costa sitt andre i mål, rett etterpå dunket en vanvittig ytterside fra Spanias tredjevalg på høyrebacken, Nacho Fernandez inn 3–2. Kampen var snudd – frem til Cristiano Ronaldo prøvde seg på et nytt frispark rett før slutt.

Ballen gikk over muren – i krysset til 3–3. Hans 84. mål for Portugal gjør ham til tidenes landslagstoppscorer i Europa sammen med Ferenc Puskas fra Ungarn.

DISSE HAR SCORET I FIRE VM-SLUTTSPILL 1. Miroslav Klose, Tyskland–2002, 2006, 2010, 2014 – totalt 16 mål på 24 kamper 2. Pelé, Brasil – 1958, 1962, 1966, 1970 – 12 på 14 kamper 3. Uwe Seeler, Tyskland – 1958, 1962, 1966, 1970 – 9 på 21 kamper 4. Cristiano Ronaldo, Portugal – 2006, 2010, 2014, 2018 – 5 på 14 kamper

Fernando Hierro vet alt om forventninger og press–og å mislykkes i mesterskap med Spania. Han var hjertet i det spanske laget som vant hver eneste kvalifiseringsgruppe til både EM og VM fra 1994 til og med 2002, men som aldri kom lenger enn kvartfinale som best.